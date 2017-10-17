ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело Коржича: задержаны еще два офицера

17.10.2017 16:57 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Командир роты Коржича, старший лейтенант 1994 г.р., и его заместитель, капитан 1989 г.р. заключены под стражу.

По информации следствия, командир и его заместитель проявили преступное бездействие, зная о поступках старшины в отношении рядового Коржича, и не приняли надлежащих мер.

Причиной такого бездействия названа попытка создания видимости благополучия перед вышестоящим начальством.

Офицеры не желали принимать меры по поддержанию внутреннего порядка с целью минимизации своей служебной нагрузки, заявили в СК.

После прибытия Коржича из медроты командир не проявил никакой заинтересованности в его состоянии здоровья, хотя, по Уставу, должен был вести учет личного состава и наблюдать за ним.

Заместитель командира обязан принимать эффективные меры по предупреждению правонарушений и отвечал за морально-психологическое состояние личного состава.

Вышеупомянутые факты стали основанием для возбуждения уголовных дел в отношении офицеров по ч. 3 ст. 455 (бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия) УК, которые присоединены к основному делу о происшествии в Печах. Подозреваемые заключены под стражу.

Напомним, сегодня было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, в данный момент они заключены под стражу.

3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль.

 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командир роты Коржича, старший лейтенант 1994 г.р., и его заместитель, капитан 1989 г.р. заключены под стражу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Определились пары стыковых матчей европейского отбора к ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика