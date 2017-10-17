Дело Коржича: задержаны еще два офицера

Командир роты Коржича, старший лейтенант 1994 г.р., и его заместитель, капитан 1989 г.р. заключены под стражу.

По информации следствия, командир и его заместитель проявили преступное бездействие, зная о поступках старшины в отношении рядового Коржича, и не приняли надлежащих мер.

Причиной такого бездействия названа попытка создания видимости благополучия перед вышестоящим начальством.

Офицеры не желали принимать меры по поддержанию внутреннего порядка с целью минимизации своей служебной нагрузки, заявили в СК.

После прибытия Коржича из медроты командир не проявил никакой заинтересованности в его состоянии здоровья, хотя, по Уставу, должен был вести учет личного состава и наблюдать за ним.

Заместитель командира обязан принимать эффективные меры по предупреждению правонарушений и отвечал за морально-психологическое состояние личного состава.

Вышеупомянутые факты стали основанием для возбуждения уголовных дел в отношении офицеров по ч. 3 ст. 455 (бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия) УК, которые присоединены к основному делу о происшествии в Печах. Подозреваемые заключены под стражу.

Напомним, сегодня было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, в данный момент они заключены под стражу.