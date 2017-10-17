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Дело Коржича: задержаны еще два офицера
Командир роты Коржича, старший лейтенант 1994 г.р., и его заместитель, капитан 1989 г.р. заключены под стражу.
По информации следствия, командир и его заместитель проявили преступное бездействие, зная о поступках старшины в отношении рядового Коржича, и не приняли надлежащих мер.
Причиной такого бездействия названа попытка создания видимости благополучия перед вышестоящим начальством.
Офицеры не желали принимать меры по поддержанию внутреннего порядка с целью минимизации своей служебной нагрузки, заявили в СК.
После прибытия Коржича из медроты командир не проявил никакой заинтересованности в его состоянии здоровья, хотя, по Уставу, должен был вести учет личного состава и наблюдать за ним.
Заместитель командира обязан принимать эффективные меры по предупреждению правонарушений и отвечал за морально-психологическое состояние личного состава.
Вышеупомянутые факты стали основанием для возбуждения уголовных дел в отношении офицеров по ч. 3 ст. 455 (бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия) УК, которые присоединены к основному делу о происшествии в Печах. Подозреваемые заключены под стражу.
Напомним, сегодня
3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси
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Командир роты Коржича, старший лейтенант 1994 г.р., и его заместитель, капитан 1989 г.р. заключены под стражу.
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