|
Как накачать бицепс с помощью кота
20.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В сети набирает популярность видео с участием спорт-блогера и модели Тревиса Делориера, который тренируется с помощью своего рыжего кота Джейкоба. Первый ролик продолжительностью немногим более 20 секунд Делориер сделал год назад.
"Настало время, чтобы создать настоящий видеоурок с котом. Джейкоб и я много веселились, создавая это видео", — написал Делориер.
На его YouTube-канале, к слову, довольно много роликов с рыжим котом. Делориер занимается вместе с Джейкобом йогой, ухаживает за питомцем и не перестает признаваться ему в любви. Судя по всему, коту очень нравится быть героем роликов своего хозяина.
Пользователи восхищаются такой дружбе Делориера и Джейкоба, завидуют блогеру и не скрывают, что хотели бы себе такого же кота.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи соцсетей обратили внимание на необычные занятия спортом американского блогера и модели Тревиса Делориера, который использует для этого своего...
|
Архив (Разное)
Комментарии