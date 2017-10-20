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Как накачать бицепс с помощью кота

20.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В сети набирает популярность видео с участием спорт-блогера и модели Тревиса Делориера, который тренируется с помощью своего рыжего кота Джейкоба. Первый ролик продолжительностью немногим более 20 секунд Делориер сделал год назад.

"Настало время, чтобы создать настоящий видеоурок с котом. Джейкоб и я много веселились, создавая это видео", — написал Делориер.

На его YouTube-канале, к слову, довольно много роликов с рыжим котом. Делориер занимается вместе с Джейкобом йогой, ухаживает за питомцем и не перестает признаваться ему в любви. Судя по всему, коту очень нравится быть героем роликов своего хозяина.

Пользователи восхищаются такой дружбе Делориера и Джейкоба, завидуют блогеру и не скрывают, что хотели бы себе такого же кота. 

 
 
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Пользователи соцсетей обратили внимание на необычные занятия спортом американского блогера и модели Тревиса Делориера, который использует для этого своего...

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