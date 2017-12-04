В Беларуси определены населенные пункты, подпадающие под новые президентские льготы





Более 60% сельских населенных пунктов Беларуси попали под действие указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания".

"В соответствии нормами указа №345, до 1 декабря решениями областных советов депутатов утверждены перечни сельских населенных пунктов, которые подпадают под его действие. А значит, что с 1 января 2018 года предприниматели, микроорганизации и юрлица, которые планируют либо уже осуществляют там деятельность, смогут воспользоваться льготами и преференциями, которые определил указ", - сообщила сегодня журналистам начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская.

Наибольшее количество населенных пунктов определила Витебская область - 5676 (88% от общего количества). Меньше всего сельских населенных пунктов, попавших под действие указа №345, установлено в Минской области - всего 424 (8%). В Брестской области в перечень включено 1499 сельских населенных пунктов (70% от общего количества), в Гомельской - 1607 (72%), Могилевской - 1730 (60%), в Гродненской - 4259 (99,7%), пишет БЕЛТА .

В зависимости от численности проживающего населения, имеющейся в регионе торговой инфраструктуры показатели по районам отличаются. Например, в Каменецком районе Брестской области в перечень сельских населенных пунктов, подпадающих под действие указа, включено 87,3% (206 сельских населенных пунктов из 236), в Лунинецком - 22% (18 из 82). В Гомельской области в Брагинском и Буда-Кошелевском районах в перечень включено по 77,9% от общего количества сельских населенных пунктов, в Ветковском районе - 76,5%.

"Это обусловлено небольшим количеством проживающего населения в этих регионах, которые подлежали отселению после аварии на Чернобыльской АЭС", - пояснила Виолетта Брезовская.

"Мы в октябре-ноябре провели огромную разъяснительную работу в областях, рассказали, как эти перечни формировать. Мы настраивали местные органы власти, что необходимо воспользоваться нормами указа и определить эти территории для поддержки бизнеса", - отметила Виолетта Брезовская. Она выразила надежду, что в течение периода действия указа - до 31 декабря 2022 года - перечни будут корректироваться в сторону увеличения количества населенных пунктов.

"Но уже сейчас могу сказать, что более 60% - это хорошая цифра", - сказала Виолетта Брезовская. Согласно указу №345, для юрлиц и ИП, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, а в малых городах - общественное питание и бытовые услуги, будут установлены пониженные ставки по налогу на прибыль (для юрлиц) и по подоходному налогу с физических лиц (для ИП) в размере 6%, для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога - ставка в размере 1 базовой величины в месяц (в настоящее время 1 БВ составляет 23 рубля).

Также предусматривается освобождение оборотов от НДС, освобождение от налога на недвижимость и земельного налога (арендной платы) за участки, находящиеся в государственной собственности и используемые под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, будут вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от величины торговой площади, а юрлица - и в автомагазинах при условии согласования маршрута и ассортимента. Сейчас ИП запрещено продавать алкоголь в рознице, они могут это делать только в объектах общественного питания.