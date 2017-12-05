Путин объявит об участии или неучастии в ОИ-2018 под нейтральным флагом на Форуме добровольцев

По информации «Чемпионата» , решение об участии или неучастии сборной России на зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено завтра, 6 декабря, на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России Владимир Путин.

Третий день Всероссийского форума добровольцев пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт». В присутствии 15 тысяч зрителей состоится шоу с участием звезд российской сцены и награждение победителей ежегодной премии «Доброволец России 2017».

По информации «Чемпионата», именно на этом мероприятии президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений, в том числе огласит решение по поводу участия российских спортсменов на Играх-2018 в Пхенчхане.

Согласно решению исполкома МОК 5 декабря, российские спортсмены могут выступить на Играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Список чистых российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, определит специальная комиссия МОК.