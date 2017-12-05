ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин объявит об участии или неучастии в ОИ-2018 под нейтральным флагом на Форуме добровольцев

05.12.2017 23:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По информации «Чемпионата», решение об участии или неучастии сборной России на зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено завтра, 6 декабря, на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России Владимир Путин.

Третий день Всероссийского форума добровольцев пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт». В присутствии 15 тысяч зрителей состоится шоу с участием звезд российской сцены и награждение победителей ежегодной премии «Доброволец России 2017».

По информации «Чемпионата», именно на этом мероприятии президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений, в том числе огласит решение по поводу участия российских спортсменов на Играх-2018 в Пхенчхане.

Согласно решению исполкома МОК 5 декабря, российские спортсмены могут выступить на Играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Список чистых российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, определит специальная комиссия МОК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение об участии или неучастии сборной России на зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеисты России просят разрешения Путина принять участие в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика