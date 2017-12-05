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Путин объявит об участии или неучастии в ОИ-2018 под нейтральным флагом на Форуме добровольцев
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Третий день Всероссийского форума добровольцев пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт». В присутствии 15 тысяч зрителей состоится шоу с участием звезд российской сцены и награждение победителей ежегодной премии «Доброволец России 2017».
По информации «Чемпионата», именно на этом мероприятии президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений, в том числе огласит решение по поводу участия российских спортсменов на Играх-2018 в Пхенчхане.
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Решение об участии или неучастии сборной России на зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России...
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