ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше 100 метеоров за ночь: белорусы наблюдали мощный звездопад

14.12.2017 12:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь с 13 на 14 декабря случился пик метеорного потока геминиды. 42.TUT.BY собрал фото белорусов, которые наблюдали за эффектным астрономическим явлением.

Фотографы из команды Astronominsk наблюдали звездопад в окрестностях Минска.


Фото: Astronominsk team / belastro.net

Фото: Astronominsk team / belastro.net

«С 19.22 до 3.42 местного было выловлено около 170 (уточняется) Геминид на одну камеру с полем 70 градусов. Пик ярких пришелся примерно на полночь, потом пошли более мелкие. Сильно ярких не наловилось — от -2 и мельче», — рассказал автор фото.

Фотограф Сергей Гриц тоже снял «падающую звезду» рядом с Минском.

Метеорный поток был виден во всех точках Земли. В других городах зрелище получилось не менее эффектным.


Санкт-Петербург. Фото: Экстренный вызов Санкт-Петербург / vk.com

Краснодар. Фото: Nikolay Werner / instagram.com

Фото: Дмитрий Селезнев / DS Astro Team / vk.com

Напомним, метеорный поток Геминиды связан с околоземным астероидом «3200 Фаэтон», который движется по крайне вытянутой орбите и регулярно сближается с Землей. В эту ночь пика Геминид — с 13 на 14 декабря — Фаэтон подобрался к Земле на особенно близкое расстояние.

Читайте также:

Редкое явление: над Беларусью заметили солнечное и лунное гало

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
42.TUT.BY собрал фото белорусов, которые наблюдали за эффектным астрономическим явлением.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Афиша на выходные: куда пойти 16 и 17 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика