В Минске пройдет шествие Дедов Морозов. Движение в центре города перекроют

В субботу, 23 декабря, в центре Минска пройдет традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Чем оно будет отличаться в этом году и какие улицы перекроют, рассказали в столичной мэрии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шествие начнется в 17.00 от площади Независимости и пройдет по проспекту, улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта. В нем примут участие около тысячи персонажей.

В отличие от прошлых лет, своих представителей на праздник отправят не только районы, но и столичные предприятия. Главный же Дед Мороз и Снегурочка поедут не в карете, а на тракторе. Их будет сопровождать кортеж из восьми таких машин.

На конечной точке маршрута около Дворца спорта устроят танцевальный флешмоб, поучаствовать в котором смогут и зрители. Трансляцию шествия и перформанса будут показывать на экраны на площади Свободы, на «Галерее Минск» и на площадке возле Дворца спорта. Тут же состоится пневмофейерверк.

Какие улицы перекроют и как пойдет общественный транспорт

С связи с шествием центральные улицы Минска перекроют для движения личного и общественного транспорта. Так, ориентировочно с 17.00 до 19.00 транспорт не сможет проехать по маршруту площадь Независимости — проспект Независимости — улица Ленина — проспект Победителей.

Внесены изменения в трассы следующих автобусов:

— № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК поедут от ул. Московской по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я. Купалы, просп. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Ленинградская», «Вокзал», «Свердлова»);

— № 300Э, 1400-ТК пойдут от АВ «Центральный» пойдут по

ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я. Купалы, просп. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении — по просп. Независимости, Я. Купалы, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской с разворотом налево на перекрестке с ул. Ленинградской;

— № 1, 69 поедут от просп. Победителей по пр. Машерова,

ул. Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйской до РК «Бобруйская» в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр. Машерова, Победителей;

— № 163 пойдет по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

— № 119С поедет от просп. Победителей по пр. Машерова,

ул. Тимирязева, К. Цеткин, Бобруйской до РК «Бобруйская» в обоих направлениях с выполнением на измененном участке остановочного пункта «Музыкальный театр»;

— № 73, 1073-ТК пойдут от пр. Победителей организуются по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

— № 91 поедет по пр. Победителей, Машерова, ул. Тимирязева,

ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

— № 23, 65 пойдут до РК «Городской Вал» (без выезда на просп. Независимости);

— № 40, 50С поедут от ул. Московской организуются по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийской в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по маршрутам;

— № 123 пойдет со стороны ул. Маяковского организуется по трассе троллейбусного маршрута № 6: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, Ленинградской, Свердлова;

— № 127 поедет со стороны ул. Ульяновской организуется по трассе автобусного маршрута № 81Э: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской с выполнением остановочного пункта «Вокзал» на терминале в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, Ульяновской;

— № 1056-ТК пойдет по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр. Машерова, Победителей в прямом направлении, в обратном направлении — от пр. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской;

— № 1212-ТК поедет по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской;

— № 1119-ТК пойдет по пр. Победителей, Машерова, ул. Красная, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном направлении — по пр. Независимости, Машерова. Победителей.