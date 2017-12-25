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Срок «безвиза» для иностранных туристов в некоторых районах продлили на 10 дней

26.12.2017 13:33 — Разное | Ежедневник  
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Срок «безвиза» для иностранных туристов в некоторых районах продлили на 10 дней

фото: m.belta.by

Соответствующий указ президента, подписанный 26 декабря, удлиняет срок безвиза на 10 дней для отдельных районов Брестской и Гродненской областей.

Согласно документу, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток; расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.

Так, для иностранных туристов парка «Августовский канал» будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка «Беловежская пуща» – на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» (Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны «Брест» иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

Указ вступает в силу с 1 января 2018 года. По прогнозам, его реализация позволит увеличить туристический поток и экспорт туристических услуг на 30%, сообщили в пресс-службе президента.

На сегодняшний день установлен безвизовый порядок въезда и временного пребывания на срок до трех суток на территории Беловежской пущи и на срок до пяти суток - на территории Августовского канала и прилегающих к нему территориях.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 75
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Соответствующий указ президента, подписанный 26 декабря, удлиняет срок безвиза на 10 дней для отдельных районов Брестской и Гродненской областей.

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