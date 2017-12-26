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Олимпийская елка в Минске собрала более 300 детишек
Традиционный новогодний праздник «Олимпийская елка», состоявшийся 26 декабря, собрал более 300 детей — внуков чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта, представителей спортивных организаций со всех регионов Беларуси, сообщает
Среди гостей праздника были олимпийские чемпионы Алексей Абалмасов, Николай Алехин, Дмитрий Довгаленок, Антонина Кошель, Татьяна Ледовская, Сергей Макаренко, Роман Петрушенко, Янина Провалинская-Корольчик, призеры Игр Дмитрий Дащинский, Ирина Ильенкова, Ксения Санкович, Михаил Семенов, Марина Синельщикова, Алина Тумилович, Наталья Цилинская и многие другие.
НОК Беларуси присоединился к республиканской благотворительной акции «Наши дети». В празднике приняли участие воспитанники Социального педагогического центра Центрального района Минска.
Перед началом представления всех ребят встречали ростовые куклы — сказочные герои, загадочные мимы творческой студии «MIM-BSU».
Видео:
Первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич поприветствовал участников новогоднего праздника и зачитал поздравления президента Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко.
Затем гости посмотрели волшебный детский мюзикл «Однажды в Снежном Королевстве».
Кроме того, состоялось торжественное награждение победителей и призеров республиканского конкурса «Олимпийский огонь зажигает сердца».
Номинация «Огонь надежды»
1-е место
Диана Янчик (15 лет, г. п. Городище, Барановичский район, Брестская область).
Учится Диана в учебно-педагогическом комплексе Молчадская детский сад-средняя школа Барановичского района, занимается в Центре дополнительного образования детей и молодежи Барановичского района на базе своей школы. Проживает в приемной семье (дом семейного типа), где кроме Дианы еще 6 приемных детей. Название ее работы — «Дарья Домрачева — лучшая в мире».
Диана активно интересуется спортом, особенно следит за событиями в биатлоне, лыжном спорте и футболе. Сама в школе занимается в секциях по баскетболу и теннису, принимает участие в школьных мероприятиях — поет и танцует.
Свою работу Диана выполнила в технике «торцевание». Этому способу творчества научилась в школе. Выполнение работы «Дарья Домрачева — лучшая в мире» заняло около двух недель.
2-е место
Кристина Романенкова (16 лет, Барановичи, Брестская область).
Название работы — «Будем олимпийцами».
3-е место
Екатерина Кузнецова (16 лет, а/г Пламя, Сенненский район, Витебская область).
Название работы — «Спасибо за этот огонь. Жить ему в тысячелетиях!».
Номинация «Огонь вдохновения»
1-е место
Александр Горбачев (16 лет, Гомель).
Название работы — «Я тоже буду прыгать».
Учится Александр в средней школе № 72 Гомеля. Александр — инвалид по зрению, с детства любознательный и творческий. С раннего возраста увлекается рисованием, занимался плаванием и танцами, играл на аккордеоне, а сейчас осваивает навыки игры на гитаре.
В своей работе Александр старался передать чувство веры в себя и упорство в достижении своих целей. На рисунке изображен мальчик, который уверен, что сможет преодолеть все трудности и достичь нужного результата. Сюжет автор придумал сам, и ему хочется, чтобы этот рисунок вдохновлял других ребят так же, как и его.
2-е место
сестры Елена и Евгения Нестеренко (по 13 лет, Минск).
Название работы — «Зажигаю весь мир».
3-е место
Андрей Ярошук (13 лет, Каменец, Брестская область).
Название работы — «Зажги огонь в своем сердце».
Заодно на Олимпийской елке НОК поздравил с днем рождения именинников, среди которых оказались чемпионка Олимпийских игр-2000 в Сиднее, чемпионка мира по легкой атлетике Янина Провалинская-Корольчик, чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине, бронзовый призер Олимпиады-2004 в Афинах, серебряный призер Игр-2012 в Лондоне байдарочник Роман Петрушенко, а также серебряный призер Олимпийских игр-1980 в Москве в стрельбе из лука Борис Исаченко.
Сладкие подарки от Национального олимпийского комитета после окончания праздника достались и всем детишкам, пришедшим на Олимпийскую елку.
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Традиционный новогодний праздник "Олимпийская елка", состоявшийся 26 декабря, собрал более 300 детей - внуков чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта,...
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