Олимпийская елка в Минске собрала более 300 детишек

Традиционный новогодний праздник «Олимпийская елка», состоявшийся 26 декабря, собрал более 300 детей — внуков чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта, представителей спортивных организаций со всех регионов Беларуси, сообщает пресс-служба НОК.



Фото: noc.by

Среди гостей праздника были олимпийские чемпионы Алексей Абалмасов, Николай Алехин, Дмитрий Довгаленок, Антонина Кошель, Татьяна Ледовская, Сергей Макаренко, Роман Петрушенко, Янина Провалинская-Корольчик, призеры Игр Дмитрий Дащинский, Ирина Ильенкова, Ксения Санкович, Михаил Семенов, Марина Синельщикова, Алина Тумилович, Наталья Цилинская и многие другие.

НОК Беларуси присоединился к республиканской благотворительной акции «Наши дети». В празднике приняли участие воспитанники Социального педагогического центра Центрального района Минска.

Перед началом представления всех ребят встречали ростовые куклы — сказочные герои, загадочные мимы творческой студии «MIM-BSU».

Видео: NOC Belarus

Каждый желающий смог попробовать себя в разных видах спорта и в качестве презента получить красивый аквагрим в виде символов олимпийского движения и предстоящих зимних Игр. Одновременно участники праздника смогли оставить свои пожелания белорусским олимпийцам, которые представят нашу страну на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич поприветствовал участников новогоднего праздника и зачитал поздравления президента Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко.



Фото: noc.by

Затем гости посмотрели волшебный детский мюзикл «Однажды в Снежном Королевстве».



Фото: noc.by

Кроме того, состоялось торжественное награждение победителей и призеров республиканского конкурса «Олимпийский огонь зажигает сердца».

В республиканском конкурсе НОК Беларуси «Олимпийский огонь зажигает сердца» с сентября по ноябрь 2017 года принимали участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах семейного типа, школах-интернатах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также дети инвалиды в возрасте 12−16 лет. Всего на рассмотрение было подано более 1,5 тысяч работ со всей страны. По итогам заседания жюри определены победители в двух категориях: «Огонь надежды» (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей); «Огонь вдохновения» (дети-инвалиды). Конкурс проводится Национальным олимпийским комитетом Беларуси с 2015 года.



Фото: noc.by

Номинация «Огонь надежды»

1-е место

Диана Янчик (15 лет, г. п. Городище, Барановичский район, Брестская область).

Учится Диана в учебно-педагогическом комплексе Молчадская детский сад-средняя школа Барановичского района, занимается в Центре дополнительного образования детей и молодежи Барановичского района на базе своей школы. Проживает в приемной семье (дом семейного типа), где кроме Дианы еще 6 приемных детей. Название ее работы — «Дарья Домрачева — лучшая в мире».

Диана активно интересуется спортом, особенно следит за событиями в биатлоне, лыжном спорте и футболе. Сама в школе занимается в секциях по баскетболу и теннису, принимает участие в школьных мероприятиях — поет и танцует.

Свою работу Диана выполнила в технике «торцевание». Этому способу творчества научилась в школе. Выполнение работы «Дарья Домрачева — лучшая в мире» заняло около двух недель.

2-е место

Кристина Романенкова (16 лет, Барановичи, Брестская область).

Название работы — «Будем олимпийцами».

3-е место

Екатерина Кузнецова (16 лет, а/г Пламя, Сенненский район, Витебская область).

Название работы — «Спасибо за этот огонь. Жить ему в тысячелетиях!».

Номинация «Огонь вдохновения»

1-е место

Александр Горбачев (16 лет, Гомель).

Название работы — «Я тоже буду прыгать».

Учится Александр в средней школе № 72 Гомеля. Александр — инвалид по зрению, с детства любознательный и творческий. С раннего возраста увлекается рисованием, занимался плаванием и танцами, играл на аккордеоне, а сейчас осваивает навыки игры на гитаре.

В своей работе Александр старался передать чувство веры в себя и упорство в достижении своих целей. На рисунке изображен мальчик, который уверен, что сможет преодолеть все трудности и достичь нужного результата. Сюжет автор придумал сам, и ему хочется, чтобы этот рисунок вдохновлял других ребят так же, как и его.

2-е место

сестры Елена и Евгения Нестеренко (по 13 лет, Минск).

Название работы — «Зажигаю весь мир».

3-е место

Андрей Ярошук (13 лет, Каменец, Брестская область).

Название работы — «Зажги огонь в своем сердце».



Фото: noc.by

Заодно на Олимпийской елке НОК поздравил с днем рождения именинников, среди которых оказались чемпионка Олимпийских игр-2000 в Сиднее, чемпионка мира по легкой атлетике Янина Провалинская-Корольчик, чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине, бронзовый призер Олимпиады-2004 в Афинах, серебряный призер Игр-2012 в Лондоне байдарочник Роман Петрушенко, а также серебряный призер Олимпийских игр-1980 в Москве в стрельбе из лука Борис Исаченко.



Подарки для Янины Провалинской-Корольчик. Фото: noc.by



Поздравления Роману Петрушенко. Фото: noc.by



Подарки принимает Борис Исаченко. Фото: noc.by

Сладкие подарки от Национального олимпийского комитета после окончания праздника достались и всем детишкам, пришедшим на Олимпийскую елку.



Фото: noc.by







