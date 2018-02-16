Здравия желаем

В первую половину января столичные ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла празднуют 90- и 95-летие

90-летие отметила Лидия Петровна Пономарева. Война застала ее на родной Гомельщине.

— Очень тяжело вспоминать оккупацию, — говорит ветеран. — Постоянно ходили по краю. В любой момент могли арестовать по доносу или наводке. Неважно, виновен или нет. Страшно было, но, когда молодой, к опасности по-другому относишься. Очень хотелось помочь прогнать оккупантов и их прислужников. Поэтому стала партизанской связной. Тогда была еще ребенком, всего пятнадцать лет. Полицаи и немцы на таких мало обращали внимания. Что у нас ценного возьмешь? Детвора мог­ла беспрепятственно ходить по деревням и городам, а это очень важно для связных. В лесу было место, где я встречалась с партизанскими разведчиками. Иногда они давали мне специальные поручения. Но чаще я передавала какие-либо сведения.

Лидия Петровна регулярно встречалась в Жлобине с проверенным партизанским информатором. До войны он, кажется, служил в НКВД. Получил задание остаться на оккупированной территории и устроиться в немецкую администрацию. Ему удалось попасть на неплохую должность в полиции. На такой работе он всегда имел доступ к самой точной и оперативной информации.

— Ходила в Жлобин, а по дороге собирала огромную охапку щавеля — и сразу на рынок. Стану в уголке в самом конце и робко торгую. Из покупателей на меня мало кто обращал внимание. Он подойдет, осмотрит товар и начинает торговаться. За пару минут все мне рассказывал, а я потом пересказывала это в лесу разведчикам. Никаких записок не передавали, только на словах, — вспоминает собеседница.

Юные партизанские связные делали важную и опасную работу. От их расторопности часто зависели людские судьбы. Возле деревни Затон в засаду попал экипаж немецкого мотоцикла. Фашисты тогда реагировали очень жестко на подобные эксцессы. Информатор рассказал Лидии, что в отместку готовится карательная операция против жителей этого поселения, уже начал собираться отряд полицаев и скоро выдвинется в путь. Девушка со всех ног бросилась в партизанский отряд и рассказала им о грозящей Затону беде. Народные мстители тут же устроили на дороге засаду и встретили полицаев ружейным огнем. Стреляли так, чтобы никого не только не убить, но даже серьезно не ранить. Приказ был только отпугнуть противника, иначе они проведут еще более масштабную и кровавую операцию против мирных жителей. Каратели, встретив сопротивление, отступили, а деревню оставили в покое. Видимо, поняли, что в другой раз партизаны будут бить на поражение.

В марте 1944 года Лидию Пономареву арестовали и отправили в концлагерь «Озаричи» вместе с односельчанами. Несколько дней она провела в невыносимых условиях, пока 19 марта их не освободили советские войска.

Также 90-летие празднуют ветераны Великой Отечественной войны Николай Григорьевич Юркевич и Леонид Иванович Гурьев. 95-летие отметили Владимир Андреевич Нос, Исаак Гдальевич Плисан, Петр Яковлевич Никифоров, Любовь Дмитриевна Белова, Владимир Степанович Комаров, Валентин Вячеславович Ильин, Владимир Иосифович Ладес, Татьяна Ильинична Филипенко и Владимир Васильевич Шведов.

Поздравляем!