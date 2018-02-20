«Зевс спускался с Олимпа на землю в облике человека для того, чтобы поддержать и освежить мифы о себе. Вот и нам иногда хочется просто пообщаться с широкой аудиторией, чтобы рассказать о себе и услышать других». Эти слова, произнесенные Франком Тиманном, директором по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе, очень ярко описывают цель его визита в Минск. Корреспондент AUTO.TUT.BY побеседовал с ним наедине.





«Одна или две у вашего президента»

Первое, что нас интересовало — количество зарегистрированных в Беларуси машин легендарной британской марки и кто является их владельцами. В этом вопросе Франк был дипломатичен.



Этот Rolls-Royce Phantom Coupe не раз видели в окрестностях Минска в сопровождении машин «Стрелы». Возможно, машина из гаража Лукашенко

— Точной статистикой о количестве зарегистрированных автомобилей в вашей стране располагает ГАИ. Насколько я знаю, белорусскую регистрацию имеют 10 автомобилей Rolls-Royce. И один или два находятся в распоряжении вашего президента. На самом деле, это вполне обычная ситуация, когда люди, стоящие у власти, владеют автомобилями Rolls-Royce. В Европе наши машины, правда, винтажные, произведенные полвека назад, можно видеть в кортежах короля Испании и королевы Дании. В богатых странах Востока у многих королевских семей есть целые автопарки из Rolls-Royce различных поколений. На самом деле, наши автомобили покупают те, кто может себе это позволить. И покупка Rolls-Royce — это не спонтанное решение. До этого шага нужно дорасти.

Здесь Франк Тиманн вспомнил интервью Робби Уильямса, которое он дал накануне своего сорокалетия. Отвечая на вопрос о том, чего он достиг к своему юбилею, британский певец и шоумен отметил, что «уже готов купить свой первый Rolls-Royce».

После покупки Rolls-Royce в Беларуси возникает вполне закономерный вопрос — а где же его обслуживать? Как мы уточнили на дилерском сервисе BMW, они с легкостью примут Rolls-Royce и имеют возможность провести весь комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. При этом стоимость нормочаса будет такой же, как и для владельца BMW.



В нашей стране неприкасаемых нет. Зафиксирован случай, когда припаркованный не по правилам Rolls-Royce эвакуировали. Фото: «Другой Минск», Игнат Дещиц

— В мире всего 136 дилерских центров нашей марки, но с обслуживанием нет никаких проблем. Ближайшие от Минска сервисы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Варшаве. Если машина слишком далеко от сервиса, наш специалист может прилететь туда, куда нужно клиенту и обслужить машину на подходящей станции. Это совершенно нормальная практика. Более того, наши клиенты часто доставляют свои машины на фирменный сервис. Например, один Rolls-Royce эксплуатируется на Сахалине, а на сервис… прилетает в Москву. Самолетом. Один из владельцев Rolls-Royce в Киеве так подружился с нашими коллегами в Лондоне, что оба своих автомобиля отправляет на сервис в Британию на собственном Ан-225 «Мрия», — признался Франк Тиманн.

Мы поинтересовались, сколько стоит обычное ТО для Rolls-Royce. Однако, как и ожидалось, точного ответа с цифрами не получили.

— Техобслуживание часто обходится гораздо дешевле расходов по доставке автомобилей. Вообще мы решили, что не будем брать деньги за обслуживание машин Rolls-Royce моложе трех лет. Зачем беспокоить клиентов этой суетой с подписанием счетов и оплатой регулярных ТО. Возможно, скоро предусмотренные регламентом работы станут бесплатным и для более широкой аудитории владельцев Rolls-Royce, — рассказал Франк.

«Покраска в некоторых случаях дороже самого автомобиля»

Своими потенциальными клиентами люксовый британский автопроизводитель считает людей, у которых на счету имеется порядка 1 миллиона долларов. Согласно открытым данным, таких людей на планете — около 16,5 миллионов. Но есть нюанс: не все из них мечтают о дорогущем Rolls-Royce. Многие охотно тратят деньги на яхты, вертолеты, элитную недвижимость, часы и бриллианты. «Мы конкурируем с предметами роскоши, а не с другими автомобильными марками», — отмечает Франк Тиманн.

Раньше дожидаться своего автомобиля клиентам приходилось месяцами, каждый автомобиль изготавливался строго индивидуально. Теперь все стало немного проще. Купить Rolls-Royce можно точно так же, как и любой другой автомобиль.

— Самое простое решение — это визит к ближайшему дилеру и покупка машины «в наличии». Удивительное дело, ведь прежде почти все Rolls-Royce делали на заказ. Но с появлением у нас моделей Ghost и Wraith у нас стало гораздо больше клиентов. Причем они «помолодели» лет на 10 и среди покупателей стало больше женщин. Также можно купить подержанный Rolls-Royce. Продажей «роскоши с пробегом» занимаются в том числе и наши дилеры, — говорит Тиманн.



Особой популярностью стали пользоваться версии Black Badge моделей Ghost, Wraith и Dawn, на тест-драйве которых мы побывали в прошлом году

Но все же самый традиционный способ покупки Rolls-Royce похож на ритуал и заключается в тесном общении с дизайнерами, которые помогают клиенту осуществить его любые мечты и пожелания. Ограничений нет. Единственное, в чем сотрудники вынуждены отказать, так это в отделке передней панели материалом белого цвета, так как в этом случае панель будет бликовать и отражаться в лобовом стекле. Все остальное возможно.

Есть клиенты, которые в качестве образца приносят дизайнерам обувь, какие-то старые игрушки, памятные предметы и просят «покрасить автомобиль в той же цветовой гамме». Для многих такие цвета и их сочетания не имеют никакой ценности, но они очень важны для конкретного клиента.

— Некоторые клиенты хотят придать автомобилю особый лоск и эксклюзивность. Например, недавно мы окрашивали седан Ghost лаком, в который была добавлена алмазная пудра. Наши специалисты измельчили около 1000 алмазов. Как вы сами понимаете, краска этого Rolls-Royce Ghost оказалась дороже самого автомобиля, — признается Франк Тиманн.



Клиент захотел получить более глубокий оттенок. Этого удалось добиться благодаря добавлению в лак алмазной пудры

Вообще Rolls-Royce не стремится продавать много автомобилей, не помышляет о создании массовой модели.

— Роскошь крайне индивидуализирована и не может существовать в большом количестве. Стратегический план нашего развития подразумевал, что для успешного существования Rolls-Royce около 20% машин должны изготавливаться по заказу нашим собственным подразделением Bespoke (в переводе с англ., «сделанный на заказ»), — делится секретом Франк Тиманн. — Сегодня отделение Bespoke изготавливает 80% наших новых машин. Лишь 20% Rolls-Royce обходятся без особой персонализации. Заказы выполняются в течение двух лет, и всех клиентов этот срок устраивает.

Причем речь идет не только об эксклюзивной окраске или индивидуальном покрое салона. Современные Rolls-Royce можно заказать и с кузовом, изготовленным по специальному заказу. Последний образец, который оценивают в 13 млн долларов, появился на публике в мае прошлого года. Rolls-Royce Sweptail — это не концепт, а автомобиль, специально созданный для одного из клиентов.



Довольно редко клиенты заказывают особое исполнение кузова. На создание Rolls-Royce Sweptail ушло четыре года. Англичане уже позаботились о том, как сократить время на создание персонализированных кузовов своих автомобилей

— Да, клиент захотел, чтобы корма автомобиля напоминала яхту или спортивный катер. На выполнение проекта ушло четыре года, — рассказывает Франк Тиманн. — И эта машина не стоит в гараже, а путешествует по странам и континентам, о чем можно судить по instagram-аккаунту ее владельца.

Первый полноприводный Rolls-Royce

А чем удивит первый полноприводный автомобиль Rolls-Royce? Британцы пока не раскрывают всех секретов. Единственное, что нам удалось узнать, так это то, что роль флагмана остается за Phantom, а дебют полноприводника состоится в июле нынешнего года.



Cullinan назван в честь самого большого алмаза из когда-либо найденных. Алмаз массой в 621 грамм, в 1908 году разделили на девять крупных частей

Британцы пока не знают, как правильно классифицировать грядущий Cullinan, называя его просто «высоким автомобилем». Причем речь идет не только о габаритной высоте, но и о дорожном просвете. Машина будет большой, если не сказать огромной. Дело в том, что и в Phantom посадка за рулем не ниже, чем во многих кроссовера. А водитель и пассажиры Cullinan будут сидеть еще выше.

— Действительно, до Cullinan полноприводных Rolls-Royce не существовало. Однако были машины, адаптированные к бездорожью. Это были колониальные версии автомобилей, которые владельцы эксплуатировали далеко за пределами Британии и Европы, — рассказывает Франк Тиманн.



Rolls-Royce, способный бороздить бездорожье, появится летом 2018 года

Электрический Rolls-Royce в будущем?

Планы на будущее у люксовой марки огромные, но она не стремится слепо следовать современным тенденциям. Тот же электромобиль или версия с гибридным мотором пока под вопросом.

— Мы показали клиентам прототип с электромобиля. Одна половина была в восторге. Другая же спросила: «А зачем нам это? Мощный бензиновый мотор нас полностью устраивает», — говорит Франк.

Первый электрический Rolls-Royce уже существует, и появился он в рамках благотворительного проекта для одной детской больницы. Это машинка, на которой дети могут прокатиться перед операцией и за ее рулем въехать в операционную. Такая игра позволяет снизить стресс и победить страх.



«Машинку» Rolls-Royce SRH можно официально считать первым электромобилем люксовой марки

— Конечно, мы будем готовы предложить клиентам решения в том случае, если большие города закроют свои центральные улицы для машин с бензиновыми моторами, — обнадеживает Франк. — Мы не можем лишить их удовольствия свободно перемещаться на своем Rolls-Royce.

С улыбкой Франк отмечает, что нет более экологичной марки, чем Rolls-Royce. «Вы только представьте, что 80% из всех выпущенных Rolls-Royce до сих пор на ходу. Это значит, на их переработку и утилизацию было потрачено минимум ресурсов. Кроме того, клиентам не пришлось менять старую машину на новую».