Стены трещат по швам. В неприятную ситуацию попали жильцы одного из домов Бреста

Ситуации, в которую попали жильцы одного из домов Бреста, не позавидуешь. Стены трещат по швам, разрушаются оконные откосы. Жильцы сразу нескольких квартир вынуждены были переселиться. И это притом что дом новый. Ему нет и пяти лет, сообщает «Беларусь 1».

Комната Анны Калягиной далека от интерьерной эстетики. Чтобы потолок не обрушился на хозяйку квартиры, строители 10 дней назад установили подпорки. Мера временная, но необходимая. На стенах маяки, чтобы следить за их движениями. А после технической диагностики на руки выдали документ: эксплуатировать комнату запрещено из-за 4 уровня опасности. Просели оконные проемы, через кладку гуляет ветер.

К качеству строительных работ у Анны есть вопросы. Чтобы переехать в долгожданную квартиру, женщина взяла кредит на 20 лет. Но сейчас с двумя детьми вынуждена жить вместе с родителями. Здесь оставаться боязно. Трещины у соседей через стенку, аналогичная ситуация с 1 по 5 этажи.

Жители многоэтажки считают дом аварийным. На Сальникова, 36 проживают 35 семей, в основном многодетные. Дом входит в список социального жилья.

Дом построен в новом микрорайоне. Ему всего 4 года. Внешне выглядит довольно прилично. Сделан из кирпича, построен на сваях. Трудно представить, что внутри находиться в нем опасно.

Строительные работы здесь велись с перерывами. Проект неоднократно пересматривался и удешевлялся. Заказчикам возведения выступало городское управление капитального строительства. Фундамент и стены возводили специалисты строительного треста № 8. Кстати, на сайте предприятие утверждает: строят быстро, качественно, надежно, на столетия. Это в теории, а на практике.

От комментариев и заказчик, и подрядчик отказались. Очень заняты или, скорее всего, сказать людям нечего.

Ситуация на контроле у местных властей, хотя аварийным дом они не признают. Отчего многоэтажка разрушается — покажет экспертиза. Специалисты проверили грунт в подвале, нагрузку фундамента и обследование квартир.

Дом еще на гарантии. Потому все работы по реконструкции и отделке квартир должен выполнить строительный трест № 8. Возможно, это не единственный такой случай. Жильцы дома напротив также наблюдают, как в их квартирах растут трещины, по вертикали и горизонтали трещат стены.