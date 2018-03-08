ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии, лучший из белорусов - 31-й

08.03.2018 21:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Антон Шипулин принес России первую победу в сезоне на этапах Кубка мира по биатлону.


Антон Шипулин. Фото: biathlonrus.com

В спринтерской гонке в финском Контиолахти Шипулин (0+0) на пять секунд опередила Андрея Расторгуевса (0+0) из Латвии. Третьим стал француз Кентен Фийон-Майе.

Йоханнес Бё (0+2) стал четвертым, а Мартен Фуркад пропустил гонку из-за простуды.

Лучшим из белорусов сегодня был Сергей Бочарников (1+0), показавший 31-й результат. Роман Елетнов (1+2) стал 64-м, Антон Смольский (2+0) — 65-м, Владимир Чепелин (2+4) — 93-м.

В пятницу пройдет женская спринтерская гонка. Беларусь представят Ирина Кривко, Дарья Домрачева, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Надежда Скардино.

 
 
Ссылка на источник 149
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антон Шипулин принес России первую победу в сезоне на этапах Кубка мира по биатлону.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси составили в 2017 году 1043,5 рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика