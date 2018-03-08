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Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии, лучший из белорусов - 31-й
Антон Шипулин принес России первую победу в сезоне на этапах Кубка мира по биатлону.
В спринтерской гонке в финском Контиолахти Шипулин (0+0) на пять секунд опередила Андрея Расторгуевса (0+0) из Латвии. Третьим стал француз Кентен Фийон-Майе.
Йоханнес Бё (0+2) стал четвертым, а Мартен Фуркад пропустил гонку из-за простуды.
Лучшим из белорусов сегодня был Сергей Бочарников (1+0), показавший 31-й результат. Роман Елетнов (1+2) стал 64-м, Антон Смольский (2+0) — 65-м, Владимир Чепелин (2+4) — 93-м.
В пятницу пройдет женская спринтерская гонка. Беларусь представят Ирина Кривко, Дарья Домрачева, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Надежда Скардино.
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Антон Шипулин принес России первую победу в сезоне на этапах Кубка мира по биатлону.
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