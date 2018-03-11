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В поисках вдохновения музыканты жили в доме у озера: "Без Билета" представили новый альбом "Маяк"

12.03.2018 10:35 — Разное | Tut.by  
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«Без Билета» представили седьмой студийный релиз группы — пластинку, полностью состоящую из образов и впечатлений последних четырех лет, прошедших со времени издания предыдущего альбома «Море». За это время группа успела проехать с кругосветкой, сыграть сольный концерт на крупнейшей концертной площадке страны, а также запустить собственный сериал о бюджетных путешествиях «Без Билета вокруг света».


— Постоянные герои наших песен те же. Это моря, маяки, корабли, берега, и вообще планета Земля и вся Вселенная, — рассказывает Виталий Артист. — Однако альбом вышел особенный по всем пунктам. Мы впервые писали его в «творческой лаборатории», в загородном доме, все вместе, и писали в очень короткие сроки. В целом по ощущениям «Маяк» будет более танцевальным и более глубоким по смыслу, чему мы очень рады. Также в альбоме будет совместный трек «Головою на Восток», исполненный с Таней Кушнер, соавтором наших песен на протяжении многих лет.

В альбом войдет 11 треков, написанных летом 2017 года. В поисках новых решений музыканты поселились в загородном доме у озера, полностью посвятив себя сочинению вдали от суеты цивилизации.

— Пластинка будет заметно отличаться и по звучанию, и по содержанию, — делится Таня Кушнер. — Ведь тут смешались вкусы и картины мира всех нас, в том числе и состояния тех дней, когда мы были прошиблены этим необыкновенным космическим столбом. Мы просто записали все, что приходило и все, что мы чувствовали тогда. За сочинением альбома наблюдала съемочная группа "Медиа Куб Продакшн", благодаря чему в любой момент теперь можно проникнуть в атмосферу рождения песен в документальном фильме «Пыльный ветер». Он очень живой и настоящий, с маленькими драмами и всеми тонкими материями, составляющими наш новый любимый альбом.

 

Этот день настал! Огонь наших сердец и путеводная звезда под названием «Маяк» с сегодняшнего дня принадлежит всем. Идите и слушайте!

 
 
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