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Из России вывезли 10 миллиардов долларов за два месяца
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2018 года составил 9,8 млрд долларов. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил на своем
По итогам 2017 года чистый отток капитала из России вырос в полтора раза и достиг 31,3 млрд долларов.
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Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2018 года составил 9,8 млрд долларов. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом...
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