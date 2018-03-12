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Из России вывезли 10 миллиардов долларов за два месяца

13.03.2018 16:43 — Разное | Навiны  
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Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2018 года составил 9,8 млрд долларов. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил на своем сайте Центробанк РФ. Российский регулятор рассчитывал, что по итогам 2018 года отток капитала из страны составит не более 16 млрд долларов. Прогноз придется значительно корректировать. 

По итогам 2017 года чистый отток капитала из России вырос в полтора раза и достиг 31,3 млрд долларов.

 
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Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2018 года составил 9,8 млрд долларов. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом...

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