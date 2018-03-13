Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую свою золотую медаль на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Третья золотая медаль Паралимпиады в Пхёнчхане упала в копилку белорусской сборной — очередную высшую награду принесла Беларуси Светлана Сахоненко.

Спортсменка сегодня первенствовала в спринте на дистанции 1,5 километра классическим ходом среди слабовидящих атлетов (ее партнер, который сопровождает атлетку по дистанции — Роман Ященко).

Это вторая золотая награда новополочанки. Первую золотую медаль она завоевала в понедельник, 12 марта, в лыжной гонке на 15 километров свободным стилем.