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Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую свою золотую медаль на Паралимпиаде в Пхёнчхане

14.03.2018 10:21 — Разное | Навiны  
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Третья золотая медаль Паралимпиады в Пхёнчхане упала в копилку белорусской сборной — очередную высшую награду принесла Беларуси Светлана Сахоненко.

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую свою золотую медаль на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Спортсменка сегодня первенствовала в спринте на дистанции 1,5 километра классическим ходом среди слабовидящих атлетов (ее партнер, который сопровождает атлетку по дистанции — Роман Ященко).

Это вторая золотая награда новополочанки. Первую золотую медаль она завоевала в понедельник, 12 марта, в лыжной гонке на 15 километров свободным стилем.

 
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Третья золотая медаль Паралимпиады в Пхёнчхане упала в копилку белорусской сборной — очередную высшую награду принесла Беларуси Светлана Сахоненко.

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