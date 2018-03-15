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Чемпионат Брестской области по интеллектуальным играм среди ювеналов состоится 24 марта

16.03.2018 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Чемпионат Брестской области по интеллектуальным играм среди ювеналов состоится 24 марта 2018 года в УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54095.php

Чемпионат Брестской области по интеллектуальным играм среди ювеналов состоится 24 марта

фото - иллюстрация

В чемпионате принимают участие команды учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего среднего образования, объединений по интересам интеллектуальных игр. В состав команды входят учащиеся не старше 9 класса. Всего в мероприятии примут участие около 50 команд.

В рамках чемпионата пройдут игры «Медиа-игра», командная «Своя игра» и игра «Что? Где? Когда?».

По итогам чемпионата определяются команды ювеналов (до 9 класса включительно) и детей (до 7 класса включительно) для участия в республиканских чемпионатах «Буслік» (ювеналы) и «Совенок» (дети).

Начало мероприятия – 24.03.2018 в 11.00 в зрительном зале УО «БГОЦМТ».

Дополнительная информация по телефону 41 98 66.

 
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Чемпионат Брестской области по интеллектуальным играм среди ювеналов состоится 24 марта 2018 года в УО «Брестский государственный областной центр молодежного...

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