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Юная чемпионка по таэквондо из Шарковщины: «Тренировки воспитывают выносливость и формируют характер»

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Шарковчане не раз блистательно выступали на чемпионатах Беларуси по таэквондо среди кадетов, юниоров, участвовали в чемпионатах Европы и мира. Есть среди них мастера спорта международного класса, восемь мастеров спорта.

На слуху у многих спортивные достижения учащихся горпоселковой средней школы №1 Дарьи Машары, Ивана Хвецковича. Ребята регулярно принимают участие в различных соревнованиях, в том числе международного уровня. В прошлом году Ваня победил в первенстве республики среди кадетов, выполнил разряд кандидата в мастера спорта. Немногим ранее Даша выиграла открытое первенство области, стала кандидатом в мастера спорта.

Юная чемпионка по таэквондо из Шарковщины: «Тренировки воспитывают выносливость и формируют характер»
 Иван Хвецкович, Дарья Машара и их тренер Игорь Иванов – обладатель черного пояса третьего дана по таэквондо

В январе этого года они одержали победу в первенстве области среди юниоров 2001 — 2003 г.р. в программе Олимпийских дней молодежи. При этом Иван, выступая в весовой категории 63 кг, финальный бой завершил досрочно ввиду явного преимущества. В составе команды области ребята принимали участие в первенстве страны среди юниоров. Даша заняла третье место в весовой категории 52 кг, Ваня — четвертое.

– Соперниками были воспитанники областных училищ олимпийского резерва, республиканского центра олимпийской подготовки, другие сильные спортсмены. Победить их было непросто, – рассказывает Даша. – Чтобы достичь желаемого результата, надо много трудиться. Поэтому занимаемся пять раз в неделю по два часа. Сложно, но привыкаешь. Тренировки воспитывают выносливость, четкость движений, формируют характер.

Дарья учится в 10-м классе, Иван — в 9-м. Как отмечают школьники, физическая нагрузка не мешает умственной, наоборот, дает положительный эффект. Учатся они на отлично. Даша к тому же является членом Молодежной палаты района, недавно победила на районной олимпиаде по обществоведению.

– С первого класса занимаюсь таэквондо, – говорит Иван Хвецкович. – Постоянные тренировки становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. К ним быстро привыкаешь, равно как и к правилам здорового питания. Спортсменам очень важно следить за весом. Лишние калории удается «погасить» в спортивном зале, но все равно под запретом отдельные виды продуктов, например, сдоба, сладости. Быть сильными и здоровыми – наша цель!

Фото Дианы БЕРНИКОВИЧ.

 
 
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Шарковчане не раз блистательно выступали на чемпионатах Беларуси по таэквондо среди кадетов, юниоров, участвовали в чемпионатах Европы и мира. Есть среди них...

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