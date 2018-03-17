ООО «Святовит» собрал кабелеукладчик нового поколения

С новым кабелеукладчиком белорусско-литовское СП ООО «Святовит», производственный участок которого находится в г. п. Коханово Толочинского района, собирается выйти на демонстрационную выставку, а затем и покорить рынок.

Специализировавшееся на выпуске экскаваторов-планировщиков предприятие наряду с традиционным развивает новое направление – производство кабелеукладчиков, предназначенных для прокладки линий связи без рытья траншей. Сейчас завершается сборка опытного образца, который отправится в Минск.



Водитель-испытатель Сергей Телешев

Как рассказал заместитель директора по производству – главный инженер Владимир Спектор, кабелеукладчик позволяет проводить работы по закладке кабеля, не повреждая верхний плодородный слой, благодаря отсутствию рекультивации которого снижается себестоимость работ.

Главный рынок сбыта продукции предприятия – Россия. «Святовит» сотрудничает с такими компаниями, как «Роснефть», «Транснефть», «Сургутнефть», и кохановские экскаваторы на шасси «КамАЗ», «ИВЕКО» и «МАЗ» работают на Севере в морозы до -45oC. Но и в странах с диаметрально противоположным климатом – Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Молдове – техника не подводит.

Разумеется, работают и на отечественном рынке. Причем на складе продукция не задерживается, все сразу отгружается заказчику.



Испытание нового «КамАЗа»

На кохановском производственном участке происходит сборка и испытание машин, на предприятии есть свои водители-испытатели. В день посещения цеха корреспонденту «ВВ» удалось увидеть, как проходит этот процесс. Вообще он длится шесть часов на полигоне, а если техника сложная, то тестирование занимает больше времени. Но и после испытания в полевых условиях экскаватор не идет прямиком к заказчику: ему предстоит предпродажная подготовка, приемка ОТК, а уже потом техника отправляется в путь. «Святовит» обеспечивает в том числе и сервисное обслуживание.





На производственном участке в Коханово трудятся 36 человек, причем есть среди них и представительницы прекрасной половины человечества, отвечающие за бухгалтерию, экономику, склад и порядок в цеху. Предприятие предоставляет соцпакет своим сотрудникам, большая часть из которых – кохановцы (приезжают сюда также жители Орши и Барани). Средняя ежемесячная зарплата составляет 600 – 700 рублей в зависимости от стажа и разрядности, а водители-испытатели получают и того больше. Потому и требования при приеме на работу закономерно высокие: человек трудолюбивый и способный быстро обучаться останется на предприятии, а с лодырем церемониться здесь не станут.

Помимо всего прочего, «Святовит» регулярно помогает детской школе искусств горпоселка, местной церкви, приюту, при необходимости оказывает техническую поддержку сельхозпредприятиям. Словом, не только производством единым живет сегодня СП ООО «Святовит». И не зря его главным девизом служат слова: «Улучшай все, что можно улучшить!»

Фото Алеси ПУШНЯКОВОЙ.