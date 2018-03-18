ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания белоруса привлекла 30 миллионов долларов на продаже токенов

19.03.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Play2Live, учредителем которой является белорус Алексей Бурдыко, привлекла 30 миллионов долларов США в ходе продажи токенов Level Up Coin (LUC). Об этом сообщили представители Play2Live.


Алексей Бурдыко, основатель Play2Live

 

ICO (initial coin offering) — первоначальное размещение монет (токенов) на продажу. В будущем инвесторы могут воспользоваться ими разными способами: расплачиваться на более выгодных условиях за услуги внутри платформы или дождаться, когда эти токены вырастут в цене, выйти с ними на биржу и обменять на другие криптовалюты или фиатные деньги, получив таким образом прибыль.

Основная продажа токенов Play2Live открылась 21 февраля и продлилась до 14 марта 2018 года. В результате были проданы все 1 308 800 000 токенов LUC. Общий объем привлеченных средств составил 30 миллионов долларов.

18% привлеченных средств поступило из Китая, 16% пришлось на Вьетнам, 15% — из Южной Кореи и 8% — из России. Сейчас готовится дистрибуция выпущенных токенов инвесторам.

Платформу Play2Live создатели называют первой киберспортивной стриминговой платформой на базе блокчейна. Они планируют предложить пользователям площадки — стримерам и зрителям — 15 источников дохода. Это будет отличать Play2Live от других стриминговых сервисов, где способов заработать меньше, а зрители вообще ничего не зарабатывают.

«Нам уже есть чем гордиться: мы провели трансляцию первого в мире киберспортивного чемпионата Play2Live CryptoMasters по CS: GO с призовым фондом в криптовалюте, — рассказал основатель Play2Live Алексей Бурдыко. — Турнир транслировался на нашей платформе в прямом эфире одновременно на 16 языках, благодаря чему его смогли посмотреть более 120 тысяч уникальных пользователей, обеспечившие более 950 тысяч просмотров!

Технология peer-to-peer CDN, протестированная во время мероприятия, позволила нам сэкономить до 30% трафика с отдельного потока. Это означает, что каждый участник, включая зрителя, сможет зарабатывать вместе с нами. Бета-версию платформы с данной возможностью монетизации мы планируем запустить летом этого года. Впоследствии будут добавлены все остальные уникальные функции, которые заявлены в White Paper проекта».

Читайте также
«Похоже на игру». Семиклассник Коля объясняет, что такое биткоины и блокчейн
Погиб известный стример World of Tanks
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платформу Play2Live создатели называют первой киберспортивной стриминговой платформой на базе блокчейна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Одним из создателей яда "Новичок" был белорус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика