Компания белоруса привлекла 30 миллионов долларов на продаже токенов

Компания Play2Live, учредителем которой является белорус Алексей Бурдыко, привлекла 30 миллионов долларов США в ходе продажи токенов Level Up Coin (LUC). Об этом сообщили представители Play2Live.



Алексей Бурдыко, основатель Play2Live

ICO (initial coin offering) — первоначальное размещение монет (токенов) на продажу. В будущем инвесторы могут воспользоваться ими разными способами: расплачиваться на более выгодных условиях за услуги внутри платформы или дождаться, когда эти токены вырастут в цене, выйти с ними на биржу и обменять на другие криптовалюты или фиатные деньги, получив таким образом прибыль.

Основная продажа токенов Play2Live открылась 21 февраля и продлилась до 14 марта 2018 года. В результате были проданы все 1 308 800 000 токенов LUC. Общий объем привлеченных средств составил 30 миллионов долларов.

18% привлеченных средств поступило из Китая, 16% пришлось на Вьетнам, 15% — из Южной Кореи и 8% — из России. Сейчас готовится дистрибуция выпущенных токенов инвесторам.

Платформу Play2Live создатели называют первой киберспортивной стриминговой платформой на базе блокчейна. Они планируют предложить пользователям площадки — стримерам и зрителям — 15 источников дохода. Это будет отличать Play2Live от других стриминговых сервисов, где способов заработать меньше, а зрители вообще ничего не зарабатывают.

«Нам уже есть чем гордиться: мы провели трансляцию первого в мире киберспортивного чемпионата Play2Live CryptoMasters по CS: GO с призовым фондом в криптовалюте, — рассказал основатель Play2Live Алексей Бурдыко. — Турнир транслировался на нашей платформе в прямом эфире одновременно на 16 языках, благодаря чему его смогли посмотреть более 120 тысяч уникальных пользователей, обеспечившие более 950 тысяч просмотров!

Технология peer-to-peer CDN, протестированная во время мероприятия, позволила нам сэкономить до 30% трафика с отдельного потока. Это означает, что каждый участник, включая зрителя, сможет зарабатывать вместе с нами. Бета-версию платформы с данной возможностью монетизации мы планируем запустить летом этого года. Впоследствии будут добавлены все остальные уникальные функции, которые заявлены в White Paper проекта».