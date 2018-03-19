Павел АДАМЧУК: «Каменецких водителей не страшно встречать на дорогах…»

Брестская районная организационная структура ДОСААФ с 2016 года занимается подготовкой водителей категории «В», «С», переподготовкой с «В» на «С», а также оказывает услуги по дополнительному вождению на легковом и грузовом автомобилях. С этого же года в Каменце (ул.Индустриальная) открыта площадка для подготовки водителей категории «В». Сегодня обучение здесь заканчивает уже 4-я группа.

В Брестской РОС ДОСААФ работают 14 инструкторов вождения и 4 преподавателя. Приятно отметить, что председателем структуры является Павел Павлович Лучко – родом из Каменца, а его заместитель по учебно-производственной работе Павел Васильевич Адамчук – из Каменецкого района, который сегодня и ответит на самые актуальные вопросы будущих водителей и не только.

– Павел Васильевич, сколько людей, в среднем, обучается в Брестской РОС ДОСААФ одновременно? В том числе – из Каменца?

– На потоке – порядка 200 человек. В эту цифру не входят те, кто находится в режиме ожидания – не сдал экзамены с первого раза. В каменецкой группе обучение проходят 18 человек.

– Почему возникла необходимость открытия филиала в Каменце?

– Брестская РОС ДОСААФ постоянно растет. В Каменце – малый охват, и открыть филиал здесь было просто необходимо с целью увеличения членов ДОСААФ. Мы активно оказываем помощь допризывной молодежи и школьникам. Собранные за счет членских взносов деньги тратятся на патриотическое воспитание молодежи – приобретаем для школ пневматические винтовки, патроны к ним, призы и кубки для различных спортивных соревнований. Больше, конечно, по Брестскому району – у нас имеется пять первичек при школах. Но мы не против открывать первички и в каменецких школах.

– Правда ли, что вскоре увеличатся сроки и оплата обучения в автошколе?

– Этот вопрос давно находится на стадии слухов, но официальных документов, подтверждающих их, – нет.

– Возможно ли, что когда-нибудь для каменчан будет организована сдача экзаменов в райцентре?

– Нет. Каменецкий район относится к межрайонному регистрационному отделу ГАИ УВД Брестского облисполкома, и сдача экзаменов в ГАИ только в Бресте. Вся инфраструктура находится там, поэтому, учитывая небольшой поток учащихся, нецелесообразно оборудовать класс для сдачи в Каменце. Когда у нас обучалась только первая группа, я предлагал, чтобы внутренний экзамен сдавали здесь. Но даже сами учащиеся высказали пожелание делать это в Бресте.

– В программу обучения для каменчан входит вождение по Бресту. Насколько оно оправдано?

– Действительно, с каждой группой количество часов вождения по Бресту увеличивается. Оно, конечно, сказывается: не только во время сдачи экзаменов, но и для учащихся это – бесценный опыт. А сами будущие водители после того, как проедут по Бресту, не хотят возвращаться в Каменец категорически.

– Как каменчане зарекомендовали себя на сдаче экзаменов?

– Очень хорошо. Во-первых, хочу сказать, что гордость берет за своих! Процент сдачи экзаменов каменчанами очень высок. Результат последней группы: по правилам составил 82%, а итоговый – порядка 67%. Даже лучший показатель, чем у брестских. Каменецких водителей не страшно встречать на дорогах.

– Поговаривают, что автошколы будут нести ответственность за ДТП, совершенное водителем с водительским стажем менее 2-х лет…

– Опять же официального подтверждения этим разговорам нет.

–Сравните подготовку будущих водителей 10 лет назад и сегодня. Можно ли говорить, что их стали обучать лучше?

– Да! Программа и сдача экзаменов очень ужесточились, особенно это касается экзамена по вождению, на 10 часов увеличилось обучение. Несмотря на то, что сдающих экзамен в ГАИ с первого раза стало намного меньше, водители, которые сегодня выходят из автошкол, имеют гораздо более высокий уровень знаний. Они чувствуют себя уверенно на дорогах общего пользования уже на следующий день.

– Автошкола в соцсетях: знаю, проводятся розыгрыши. Какой предстоит в ближайшее время?

– К 8 Марта среди представительниц прекрасной половины разыгрываются бесплатные шиномонтажные работы по замене шин. Принять участие в розыгрышах можно в группах «Автошкола Брестской РОС ДОСААФ» социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Здесь же можно почитать и новости. Кстати, в предыдущий раз ко Дню влюбленных мы разыграли 2 бесплатных часа вождения по Бресту, победителем стала каменчанка Екатерина Демянчук. Также мы активно сотрудничаем со СМИ, все мероприятия отражаются и на официальном сайте Брестской РОС ДОСААФ.

Пользуясь случаем, от имени Брестской РОС ДОСААФ поздравляю учащихся Каменецкой группы и всех жительниц района с праздником 8 Марта. Радости, весеннего настроения и удачи во всех начинаниях!





Анастасия ЯНКИНА.