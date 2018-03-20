4 марта – День милиции: Интервью с главным милиционером района



23 февраля приказом министра МВД начальником Столинского РОВД назначен подполковник милиции Юрий Алексеевич АРСЕНОВИЧ. С 2005 года – первый уроженец Столинского района, занявший этот пост. Ожидают ли РОВД кардинальные перемены? Каким направлениям работы будет уделено повышенное внимание? На что больше всего жалуются милиции жители района? На эти и многие другие вопросы – ответы в интервью с главным милиционером района.

– Юрий Алексеевич, смена руководства – это всегда перемены в жизни коллектива, новый стиль работы… Грядут ли с вашим приходом какие-то коренные изменения в работе РОВД?

– Никакой необходимости в коренных преобразованиях на сегодня я не вижу. Сложившийся коллектив показывает свою эффективность в достижении поставленных целей и задач. В планах – дальнейшее сплочение коллектива. Пусть это звучит немного пафосно, но хочется, чтобы наш коллектив был одной большой семьёй.

– Считаете себя строгим руководителем?

– Скорее да, чем нет.

– Вы временно исполняли обязанности начальника РОВД с 1 апреля 2017 года. То есть роль руководителя уже примерили. Находите ли время для личного общения с гражданами? На что больше всего жалуются жители нашего района милиции?

– Личные приёмы граждан провожу один раз в неделю – по понедельникам. Приём начинается, как правило, не позже восьми утра и заканчивается не ранее восьми вечера. Жалобы граждан в первую очередь касаются семейно-бытовых отношений, порядка на улицах, соблюдения правил дорожного движения его участниками…

Немало обращений граждан поступает по телефону. Я всегда открыт к общению и конструктивному диалогу, стараюсь максимально помочь в проблеме, с которой ко мне обратились.

– Во сколько баллов вы бы оценили по десятибалльной шкале контакт милиции с населением?

– Сложно сказать… С одной стороны – нам ещё есть над чем работать. С другой – с каждым годом наше взаимодействие всё более стабильное. Это и встречи с населением, и отчёты участковых инспекторов перед населением, и приёмы граждан. Семь баллов я бы поставил однозначно.

– Вы в правоохранительных органах с 1998 года. В каких сферах довелось поработать? Где нравилось трудиться больше всего?

— Свою службу начал в Давид-Городокском отделении милиции в должности оперуполномоченного, затем старшего оперуполномоченного подразделения ОБЭП… С марта 2005 года изменил вектор трудовой деятельности, перейдя в подразделение уголовного розыска, где проработал семь лет, прошёл путь от «опера» до начальника уголовного розыска. В феврале 2012 года был назначен первым заместителем начальника Столинского РОВД, начальником криминальной милиции, проработал в этой должности ровно шесть лет…

Если сравнивать сферы моей деятельности, то они хороши и интересны по-своему. Работа в ОБЭПе более статична. Развязывается ниточка, ведущая от лица к преступлению. Требуется усидчивость, определённый образ мышления…

Работа в уголовном розыске – это работа ищейки, которая идёт по следу. От преступления – к лицу, его совершившему. Эта работа лично мне нравилась гораздо больше, потому что она интересная, динамичная, требующая настойчивости.

– Накануне Дня милиции какие службы и конкретных личностей вам хотелось бы похвалить или, возможно, поругать?

– Ругать в канун праздника мы никого не станем. Итоги и показатели нашей работы в 2017 году на достойном уровне. А вот наиболее успешно трудятся отделение по охране общественного порядка и профилактике, к которым я отношу и участковых инспекторов района; сотрудники уголовного розыска, оперативно-дежурной службы, госавтоинспекции, отделения по гражданству и миграции.

Персонально хотелось бы отметить работу начальника ООПП Андрея Валерьевича Богатко, вриод заместителя начальника ООПП Игоря Михайловича Факадея, участковых инспекторов Юрия Владимировича Кургана и Григория Александровича Мухи, сотрудников уголовного розыска Ивана Николаевича Галабурды и Юрия Николаевича Стаховца, сотрудника ДПС ГАИ Вячеслава Михайловича Божко.

Постоянно общаемся с нашими ветеранами, в частности, бывшими начальниками РОВД, которые всегда готовы помочь добрым советом новому поколению милиционеров. Это Яков Владимирович Гуцко, Анатолий Иванович Яхновец, Георгий Константинович Мордухай, который, несмотря на то, что не является жителем нашего района, буквально еженедельно интересуется оперативной обстановкой в районе.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем субъектам профилактики и местной власти за проводимую совместную работу, результатом которой является нынешний уровень правопорядка в районе.

– Юрий Алексеевич, мечтали ли в детстве быть милиционером? Были какие-то предпосылки к нынешней профессии?

– Мечтал. Я благодарен своей семье, особенно отцу, за то, что он побудил во мне желание служить в органах, привил мне любовь к этой профессии…

– Новая должность подразумевает плотный рабочий график. Позволяет ли он уделять внимание семье и любимым занятиям?

– Свободного времени действительно немного, поэтому стараюсь провести его в кругу близких – жены, дочки и сына.

Последний раз на рыбалке был года четыре назад. И не потому, что не люблю…

– Краем уха слышала, что в этом году День милиции впервые пройдёт не в формате традиционного торжественного мероприятия с концертом в ГДК…

– Торжественные мероприятия в ГДК в День милиции проводились на протяжении долгого времени. Хочется отойти от однообразия, сделать что-то интересное, запоминающееся, не скучное. Поэтому свой профессиональный праздник решили провести в формате спортивного состязания, почётными гостями которого будут дети милиционеров. Будет и лыжный пробег, и стрельба из пневматических винтовок, и перетягивание каната… Мне кажется, праздничная атмосфера нисколько не проиграет от позитивных эмоций!

– Согласна… И мой последний вопрос: ваши пожелания коллегам в канун профессионального праздника?

– В первую очередь хочется пожелать крепкого здоровья, успехов в службе, целеустремлённости и наступательности в достижении целей; быть компетентными, порядочными и преданными своему нелёгкому делу. На нас – огромная ответственность и большой объём работы. Наша общая задача: совершенствоваться, учиться, идти к общей цели, чем мы и будем заниматься сообща в ближайшее время.

Лилия ГУЩА

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