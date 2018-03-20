Минобразования: Сокращать количество вузов в Беларуси пока не планируется

В ближайшее время в Республике Беларусь не планируется сокращения количества высших учебных заведений, однако в самой системе будет проведена оптимизация, о чем 21.03.2018 заявил глава Министерства образования РБ Игорь Карпенко.

Провести оптимизацию системы высшего образования с прошлого года требуют и Президент, и Правительство – во многих вузах подготавливают специалистов дублирующихся специальностей – с данной ситуацией планируется разобраться. Министр образования отметил, что в его ведомстве продолжается работа, дабы упорядочить ситуацию, сократить количество специальностей, а также направлений деятельности.

И. Карпенко также уточнил, что вместе с тем Минобразования не планирует в ближайшее время сокращать количество вузов в стране.

Наряду с этим, в Беларуси будет продолжено совершенствование системы прогнозирования кадровых потребностей. В Министерстве экономики ежегодно будут разрабатывать демографические прогнозы, а в Министерстве труда – по балансу трудовых ресурсов. В скором времени ведомства совместно утвердят план по приему учащихся в учебные заведения на 2018 год, определившись, сколько студентов, а также, какие специальности будут представлены в рамках ближайшей вступительной кампании.