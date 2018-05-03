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Выездной прием граждан

13.04.2018 — Разное | Кіравец  
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Выездной прием граждан

20 апреля 2018 года с 9.00 до 10.00 в Могилевском облисполкоме выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить председатель государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Геннадьевич ШУМИЛИН.

Место проведения: отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского облисполкома (г.Могилев, ул.Первомайская, д.71, вход с площади Ленина).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: (8-0222) 32-67-21, (8-0222) 23-02-55.

 
Теги: Могилев
 
 
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20 апреля 2018 года с 9.00 до 10.00 в Могилевском облисполкоме выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить...
 
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