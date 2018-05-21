"Шереметьево" увеличило пассажиропоток в апреле на 14,8%

Пассажиропоток "Шереметьево" в апреле 2018 года увеличился на 14,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 3,53 млн человек (включая детей до 2 лет), сообщил аэропорт.

На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевозки через "Шереметьево" увеличились на 20%, до 1,67 млн человек. На международных линиях (МВЛ) пассажиропоток вырос на 10,4%, до 1,86 млн человек. При этом количество трансферных пассажиров увеличилось на 3,6% и составило 603 тыс. человек: самыми популярными направлениями трансфера стали Тель-Авив - Нью-Йорк, Тель-Авив - Бангкок и Шанхай - Стамбул

По итогам января-апреля 2018 года пассажиропоток "Шереметьево" вырос в годовом выражении на 12,7%, до 12,6 млн человек: на ВВЛ показатель увеличился на 16,9%, до 5,9 млн человек, на МВЛ - на 9,3%, до 6,7 млн пассажиров.

"Основной объем пассажиропотока по итогам 4-х месяцев 2018 г. обеспечили авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT ), Nordwind, "Икар" (летает под брендом Pegas Fly - ИФ), Royal Flight, Air France и Air Astana. Наибольший спрос зафиксирован на внутренних направлениях на рейсах в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь и Краснодар; на зарубежных направлениях - в Париж, Прагу, Тель-Авив, Ереван и Шанхай", - говорится в сообщении "Шереметьево".

Как сообщалось, пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" в апреле 2018 г. вырос на 19,4%, до 1,5 млн человек (без учета детей до 2 лет). Третий аэропорт Московского авиаузла "Домодедово" обслужил в прошлом месяце более 2,2 млн пассажиров (без учета детей до 2 лет), продемонстрировав падение показателя на 4,4%.