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"Шереметьево" увеличило пассажиропоток в апреле на 14,8%
Пассажиропоток "Шереметьево" в апреле 2018 года увеличился на 14,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 3,53 млн человек (включая детей до 2 лет), сообщил аэропорт.
На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевозки через "Шереметьево" увеличились на 20%, до 1,67 млн человек. На международных линиях (МВЛ) пассажиропоток вырос на 10,4%, до 1,86 млн человек. При этом количество трансферных пассажиров увеличилось на 3,6% и составило 603 тыс. человек: самыми популярными направлениями трансфера стали Тель-Авив - Нью-Йорк, Тель-Авив - Бангкок и Шанхай - Стамбул
По итогам января-апреля 2018 года пассажиропоток "Шереметьево" вырос в годовом выражении на 12,7%, до 12,6 млн человек: на ВВЛ показатель увеличился на 16,9%, до 5,9 млн человек, на МВЛ - на 9,3%, до 6,7 млн пассажиров.
"Основной объем пассажиропотока по итогам 4-х месяцев 2018 г. обеспечили авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX:
Как сообщалось, пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" в апреле 2018 г. вырос на 19,4%, до 1,5 млн человек (без учета детей до 2 лет). Третий аэропорт Московского авиаузла "Домодедово" обслужил в прошлом месяце более 2,2 млн пассажиров (без учета детей до 2 лет), продемонстрировав падение показателя на 4,4%.
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Пассажиропоток "Шереметьево" в апреле 2018 года увеличился на 14,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 3,53 млн человек (включая детей до 2 лет), сообщил...
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