Самый богатый минчанин заработал в 2017 году 58,9 миллионов рублей

С этой суммы ему пришлось заплатить более 7 миллионов рублей подоходного налога.

В начале каждого года в Беларуси проходит декларационная компания. Налоговые декларации в этом году подали 11,7 тысяч минчан. По результатам пересчёта 7,8 тысячам граждан предъявлен к уплате подоходный налог в размере 36,4 миллионов рублей. Налог в сумме 933 тысяч рублей возвращён 330 гражданам в связи с налоговыми вычетами.