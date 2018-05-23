В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бешенковичском районе проходит акция "Внимание -- дети!" В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул Госавтоинспекция Бешенковиччины с 25 мая по 5 июня проводит специальное комплексное мероприятие...

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул Госавтоинспекция Бешенковиччины с 25 мая по 5 июня проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Как сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Бешенковичского РОВД Владимир Александрович Дядичкин, мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, привитие юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на дорогах, привлечение внимания водителей, родителей и педагогов к проблеме детского дорожного травматизма. --В эти дни водители в обязательном порядке должны передвигаться с включённым светом фар, -- отметил Владимир Александрович. -- Это необходимо для того, чтобы привлечь внимание маленьких пешеходов к приближающемуся транспортному средству. За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до двух базовых величин. Будьте примером для своих детей!