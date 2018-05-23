Беларусь втрое увеличила объёмы импорта соевых бобов

Новости Беларуси. Рост объемов импорта соевых бобов связан с началом работы нового завода по переработке масличных культур, в частности, сои и рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличение закупок сои положительно сказалось и на экспорте переработанной продукции. В марте Беларусь экспортировала значительно больше соевого шрота, чем импортировала – впервые за всю историю переработки в стране.



