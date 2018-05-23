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Лукашенко: Будет развиваться экономика – будет мир
24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси устойчивого развития нужно разрабатывать различные интеграционные проекты, сообщает телеканал «МИР 24».
«Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. И вообще этот компонент в основе всего должен лежать. Будет развиваться экономика в государстве, будут иметь люди рабочее место и какие-то доходы, чтобы удовлетворить свои потребности и потребности своей семьи – будет
Это заявление белорусский президент сделал на конференции
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По словам главы государства, одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический.
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