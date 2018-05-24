|
Бордюжа отмечает активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«Беларусь опять берет на себя ответственность за организацию работы по поиску выхода из создавшегося очень сложного положения в Восточной Европе», — сказал Николай Бордюжа, занимавший пост генсека ОДКБ в 2003—2017 годах. Он подчеркнул, что столица Беларуси не впервые становится площадкой для поиска решений очень сложных внешнеполитических проблем, в том числе таких как ситуация с Нагорным Карабахом, в Донбассе.
Фото:
Николай Бордюжа убежден, что для снижения напряженности в Восточной Европе «все вовлеченные стороны должны проявить подлинную политическую волю». С позиции силы или превосходства изменить ситуацию в регионе к лучшему не выйдет.
Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» начался в Минске накануне, а завершится завтра, 25 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусь опять берет на себя ответственность за организацию работы по поиску выхода из создавшегося очень сложного положения в Восточной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)