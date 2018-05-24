Мясникович предложил создать белорусско-китайскую биржу патентов на изобретения

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время встречи с китайской делегацией во главе с президентом Китайской академии наук Бай Чуньли предложил создать белорусско-китайскую биржу патентов на изобретения и промышленные образцы.

"И в Китае, и в Беларуси созданы миллионы объектов интеллектуальной собственности. Я хотел бы предложить открыть белорусско-китайскую биржу патентов на изобретения, на промышленные образцы, чтобы в установленном порядке осуществлять трансфер технологий. Мы в парламенте могли бы поработать над дополнением законодательства об авторских правах и других нормативно-правовых актов, которые регулируют трансфер технологий", - приводит слова М.Мясниковича государственное агентство БелТА .

Осенью 2018 года председатель Совета Республики планирует посетить с визитом Китай. "Тема законодательства о трансфере новых знаний и технологий может быть предметом обсуждения во Всекитайском собрании народных представителей", - добавил он.

"Мы также рассчитываем, что научные сообщества Беларуси и Китая внесут смелые инициативы в проекты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и проекты экономического пояса Шелкового пути", - отметил М.Мясникович.

Также он высказал мысль, что именно благодаря этим двум крупным инициативам можно очень серьезно совершенствовать вопросы научно-технической деятельности.

"Тем более, что для этих глобальных проектов созданы очень хорошие условия: льготное налогообложение, соответствующее финансирование и многие другие преференции", - уточнил он.