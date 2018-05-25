Этап Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене: белорусы пока без медалей

В Мюнхене стартовал этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Белорусы пока без медалей.

В стрельбе из малокалиберного пистолета равных не было китаянке Сион Ясюань. Белоруска Виктория Чайка не смогла пробиться в финал, заняв в квалификации 20-е место. В стрельбе из пневматического пистолета у мужчин Андрей Рогов стал лишь 88-