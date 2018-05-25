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Этап Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене: белорусы пока без медалей

26.05.2018 16:56 — Разное | ОНТ  
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В Мюнхене стартовал этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Белорусы пока без медалей.

В стрельбе из малокалиберного пистолета равных не было китаянке Сион Ясюань. Белоруска Виктория Чайка не смогла пробиться в финал, заняв в квалификации 20-е место. В стрельбе из пневматического пистолета у мужчин Андрей Рогов стал лишь 88-

 
 
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​В Мюнхене стартовал этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Белорусы пока без медалей.
 
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