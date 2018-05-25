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Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

26.05.2018 19:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 60 участников международного преступного сообщества и почти тонна изъятого гашиша. Гродненские правоохранители вместе с коллегами из пяти стран раскрыли схему крупного оборота наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мафия работала несколько лет. Поставки шли из Марокко. Беларусь – как транзитный коридор от стран Евросоюза в Россию. В деле были замешаны и жители Минской области.

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Галина Буро, СТВ:
Эта международная антинаркотическая операция получила название «Пиренейский излом». Зарубежные СМИ ее уже называют крупнейшей за последнее десятилетие. Из Марокко через страны Евросоюза в Россию проходил канал поставки гашиша. Чтобы разрушить схему, правоохранители из нескольких стран работали бок о бок.

Отправной точкой расследования стала Гродненская область. Год назад в Мостовском районе оперативники задержали автомобиль двух белорусов – жителей Слуцка и Солигорска. Газовый баллон они переделали под тайник. А там – около 70 свертков с веществом.

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Андрей Лукша, начальник отдела специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области:
Дежурный эксперт-химик в кратчайшие сроки в ночное время провел исследование с целью установления природы вещества. Было установлено, что в одном из свертков находится опасное наркотическое средство – гашиш.

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Эксперты подтвердили, что гашиш и в других свертках. Всего – более 35 килограммов на общую сумму 700 тысяч долларов. Разбираясь дальше, следователи и милиционеры поняли, что имеют дело с крупным международным наркобизнесом.

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Игорь Черняк, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Гродненской области:
Было установлено, что данное наркотическое средство было получено в Республике Польша. Перевозилось в Республику Беларусь с целью дальнейшей поставки в Российскую Федерацию. Данная поездка являлась не первой.

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Из Марокко наркотик доставляли в Испанию, затем через другие страны Евросоюза – транзитом через Беларусь. Конечная точка – Россия, Московская область.

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД Беларуси:
Были установлены иные участники преступной группы международной, в которую входили граждане Молдовы и других стран.

На сегодняшний день совместно проведенными мероприятиями полицейскими органами Молдовы, Российской Федерации и Королевства Испания установлено более 60 участников преступной группы, из незаконного оборота изъято более 800 килограммов гашиша.

На данный момент задержаны более 20 фигурантов. В том числе руководители и лидеры наркомафии. Совместное расследование продолжается, устанавливаются и другие причастные лица.

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Галина Буро, СТВ:
В ближайшие дни правоохранители направят уголовное дело прокурору. Пока же двое обвиняемых из Беларуси заключены под стражу. Если вина будет доказана, им может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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Новости Беларуси. Более 60 участников международного преступного сообщества и почти тонна изъятого гашиша. Гродненские правоохранители вместе с коллегами из пяти...
 
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