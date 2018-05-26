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Подросток из США выставил здание своей школы на продажу
Выпускник одной из американских школ выставил здание своей альма-матер на продажу. Он оценил её в 12500 долларов.
В объявлении парня указано, что школа находится в удобном месте, имеет большую парковку, подходит для организации вечеринок, а в непосредственной близости от неё расположен большой торговый центр.
Также в объявлении значилось, что в данный момент из школы пропали все ученики. Этот пункт и привлёк внимание правоохранительных органов, которые связались с продавцом.
Сам молодой человек рассказывает, что под этой фразой он имел ввиду лишь то, что все школьники сейчас на каникулах, но полиция и руководство школы юмор не оценили. Шутнику грозит наказание.
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Выпускник одной из американских школ выставил здание своей альма-матер на продажу. Он оценил её в 12500 долларов.
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