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Вкусный репортаж СТВ: как делают шоколад премиум-класса
Новости Беларуси. Белорусские кондитеры запустили в производство новую линейку шоколада «Президент эксклюзив», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в ближайшие дни сладкий продукт без сахара поступит в продажу. Это итог полугодового труда технологов. Кстати, признанными мировыми лидерами в производстве элитного шоколада считаются Швейцария, Бельгия и Германия. И Беларусь намерена войти в мировой клуб.
Татьяна Павлова, начальник шоколадного цеха кондитерской фабрики:
Шоколад под брендом Президент появился уже больше года назад. Тогда горький 72-процентный создавали исходя из предпочтений Александра Лукашенко. Глава государства как-то признался, что лично в процессе создания идеального вкуса пробовал каждую партию.
Премиум сладость получилась что называется в тренде, под стать его приоритетам: полезной и здоровой. Натуральные компоненты, а вместо сахара – природные подсластители (мальтит и экстракт стевии). Поставлять начали в США, Израиль, Россию.
И в Беларуси новинку буквально разметали с полок. Запланированных полтонны в смену явно не хватало. Теперь расчет другой: новый, усовершенствованный вкус и увеличенные объемы, едва не в восемь раз.
Ольга Царева, заместитель генерального директора по качеству кондитерской фабрики:
Не сладкоежкам на зависть, а ради качества. Жизнь Ольги Антоновны уже больше 10 лет в прямом смысле в шоколаде. За дегустацией кроется продовольственная разведка. Буквально по трем нотам терпкости она определит: что есть что. Над элитной разработкой она вместе с коллегами колдовала больше полугода.
Ольга Царева:
Анастасия Дехтяр, СТВ:
3 вариации на шоколадную тему, причем, не изменяя здоровым принципам, без сахара, уже на промышленных рельсах. Для ценителей «горького» хардкора – 85%, чуть нежнее – 78% и лайт-позиция с утончённым ароматом – 72%. Многогранный букет послевкусия получился благодаря миксу компонентов.
Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:
Кстати, продегустировал и высоко оценил новый шоколад «Президент эксклюзив» и Эмомали Рахмон. Президент Таджикистана стал первым лидером, кому Александр Лукашенко вручил корзину со сладкой продукцией.
Симфония вкуса с отдельными партиями горечи, терпкости, цветочно-фруктовой интонацией и кислинкой – уже в ближайшие дни появится в магазинах страны, причем вип-шоколадки по весьма демократичной цене – 2,75 за 100 грамм.
А если поразмыслит не практично, а эдак в перспективном разрезе – удачная полифония, тонкое экстравагантное сочетание и качество позволяет эксклюзивному продукту белорусского авторитетного бренда стать игроком в элитарном клубе мировых шоколадных законодателей.
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Новости Беларуси. Белорусские кондитеры запустили в производство новую линейку шоколада «Президент эксклюзив», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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