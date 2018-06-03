Вкусный репортаж СТВ: как делают шоколад премиум-класса

Новости Беларуси. Белорусские кондитеры запустили в производство новую линейку шоколада «Президент эксклюзив», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Уже в ближайшие дни сладкий продукт без сахара поступит в продажу. Это итог полугодового труда технологов. Кстати, признанными мировыми лидерами в производстве элитного шоколада считаются Швейцария, Бельгия и Германия. И Беларусь намерена войти в мировой клуб.





Татьяна Павлова, начальник шоколадного цеха кондитерской фабрики:

Предварительно шоколад изготавливается в течение 13 часов. Готовится шоколадная масса. Она смешивается, измельчается, коншируется. В результате раскрывается вкус и аромат. Затем масса поступает на отливочную машину, где отливается в каждую форму по 100 грамм плиточка. Подается на эту машину и здесь происходит окончательный процесс – завертка.





Шоколад под брендом Президент появился уже больше года назад. Тогда горький 72-процентный создавали исходя из предпочтений Александра Лукашенко. Глава государства как-то признался, что лично в процессе создания идеального вкуса пробовал каждую партию.





Премиум сладость получилась что называется в тренде, под стать его приоритетам: полезной и здоровой. Натуральные компоненты, а вместо сахара – природные подсластители (мальтит и экстракт стевии). Поставлять начали в США, Израиль, Россию.





И в Беларуси новинку буквально разметали с полок. Запланированных полтонны в смену явно не хватало. Теперь расчет другой: новый, усовершенствованный вкус и увеличенные объемы, едва не в восемь раз.





Ольга Царева, заместитель генерального директора по качеству кондитерской фабрики:

Когда мы укладываем кусочек шоколада на язык, раскрывается вся гамма, вся красота этого самого лучшего продукта.





Не сладкоежкам на зависть, а ради качества. Жизнь Ольги Антоновны уже больше 10 лет в прямом смысле в шоколаде. За дегустацией кроется продовольственная разведка. Буквально по трем нотам терпкости она определит: что есть что. Над элитной разработкой она вместе с коллегами колдовала больше полугода.





Ольга Царева:

Идея изготовления линейки шоколада принадлежит главе государства. Он нас вдохновил, порекомендовал нам сделать и нам, технологам, предоставилась уникальная возможность поработать.





Анастасия Дехтяр, СТВ:

Богатая гамма и усовершенствованная технология. Точная рецептура под грифом «секретно», едва ли не гостайна. А этот конвейер работает безостановочно, у каждого белоруса появилась возможность распробовать на вкус.





3 вариации на шоколадную тему, причем, не изменяя здоровым принципам, без сахара, уже на промышленных рельсах. Для ценителей «горького» хардкора – 85%, чуть нежнее – 78% и лайт-позиция с утончённым ароматом – 72%. Многогранный букет послевкусия получился благодаря миксу компонентов.





Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:

Это единственный шоколад на сегодня в Беларуси, который производится из купажа какао-продуктов. Используются при изготовлении такие сорта какао-бобов, которые произрастают на берегах Колумбии, Венесуэла, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Мы сделали достойный шоколад, который находится в ряду с лучшими европейскими производителями.





Кстати, продегустировал и высоко оценил новый шоколад «Президент эксклюзив» и Эмомали Рахмон. Президент Таджикистана стал первым лидером, кому Александр Лукашенко вручил корзину со сладкой продукцией.





Симфония вкуса с отдельными партиями горечи, терпкости, цветочно-фруктовой интонацией и кислинкой – уже в ближайшие дни появится в магазинах страны, причем вип-шоколадки по весьма демократичной цене – 2,75 за 100 грамм.





А если поразмыслит не практично, а эдак в перспективном разрезе – удачная полифония, тонкое экстравагантное сочетание и качество позволяет эксклюзивному продукту белорусского авторитетного бренда стать игроком в элитарном клубе мировых шоколадных законодателей.