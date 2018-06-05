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Нацбанку не понравилась деловая репутация основного акционера РРБ-Банка

06.06.2018 07:44 — Разное | Партизан  
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Специальная квалификационная комиссия Национального банка не одобрила нахождение основного акционера РРБ-Банка Валентина Цыбулина в составе Совета директоров банка. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как следует из сообщения спецкомиссии Нацбанка, Валентин Цыбулин «признан несоответствующим требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности члена совета директоров (наблюдательного совета) банка».
Согласно сайта банка, Валентин Цыбулин является председателем Совета директоров ЗАО «РРБ-Банк». Также в СД входят его сын Сергей, гендиректор страховой компании «Белросстрах» Виктор Лаврусенко, в качестве независимых директоров — Владимир Гарькавый и Галина Гулис.
В 2017 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с Немецким обществом по инвестициям и развитию (DEG) покинули число акционеров РРБ-Банка.
 
ЕБРР купил 25% плюс одна акция РРБ-Банка в октябре 2008 года с целью «укрепить бухгалтерский баланс и запустить согласованную программу институционного строительства» для развития программ по финансированию малого бизнеса. DEG приобрел 15% акций РРБ-Банка летом 2010 года. Постепенно Валентин Цыбулин выкупил акции западных партнеров и довел свою долю в банке до 96,86%.
В состав акционеров банка также входят «Пеленг», «Авиакомпания «Белавиа», «Минский завод гражданской авиации № 407», «Минскжелезобетон», «Минский механический завод им. С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» и другие.
РРБ-Банк — это небольшой частный банк. Раньше он фокусировался на розничных клиентах, то с недавних пор сделал ставку в пользу корпоративных клиентов — малый и средний бизнес.
Валентин Цыбулин в начале 1990-х годов был известным поставщиком в Беларусь и Россию игровых автоматов. Позже он стал акционером банка Экоразвитие (будущий Олимп и Белгазпромбанк), с которого началась банковская история его бизнеса. По данным «Ежедневника», Цыбулин помимо Беларуси ведет бизнес в России, сфера интересов — финансы, строительство, торговля, недвижимость, сельское хозяйство.
В РРБ-Банке отказались от комментариев.

 
 
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Специальная квалификационная комиссия Национального банка не одобрила нахождение основного акционера РРБ-Банка Валентина Цыбулина в составе Совета директоров...
 
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