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9 и 16 июня могут быть сбои в работе карт некоторых белорусских банков

06.06.2018 18:16 — Разное | Аргументы и факты  
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9 и 16 июня могут быть сбои в работе карт некоторых белорусских банков
Фото из открытых источников

Как стало известно, 9 и 16 июня 2018 года с полуночи до 6 часов утра ОАО «Банковский процессинговый центр» будет проводить технологические работы по обновлению программного обеспечения на сетевом оборудовании предприятия.

9 и 16 июня могут быть сбои в работе карт некоторых белорусских банков Только наличные. Где нельзя расплатиться банковской карточкой?

В связи с этим в ведомстве предупреждают о возможном кратковременном сбое в работе банковских карт. В частности, могут возникнуть проблемы с онлайн-платежами, со снятием наличных средств в банкоматах, при работе с устройствами самообслуживания, при оплате в сети организаций торговли и сервиса.

Напомним, ОАО «Банковский процессинговый центр» оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Банк «Решение», ЗАО «Франсабанк», ЗАО «Цептербанк», ЗАО «БТА Банк».

В среднем ОАО «Банковский процессинговый центр» проводит профилактические работы 2-3 раза в месяц. В прошлый раз это происходило ночью 26 мая.

 
 
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ОАО «Банковский процессинговый центр» проведет очередные технологические работы.
 
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