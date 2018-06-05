9 и 16 июня могут быть сбои в работе карт некоторых белорусских банков

Как стало известно, 9 и 16 июня 2018 года с полуночи до 6 часов утра ОАО «Банковский процессинговый центр» будет проводить технологические работы по обновлению программного обеспечения на сетевом оборудовании предприятия.

В связи с этим в ведомстве предупреждают о возможном кратковременном сбое в работе банковских карт. В частности, могут возникнуть проблемы с онлайн-платежами, со снятием наличных средств в банкоматах, при работе с устройствами самообслуживания, при оплате в сети организаций торговли и сервиса.

Напомним, ОАО «Банковский процессинговый центр» оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Банк «Решение», ЗАО «Франсабанк», ЗАО «Цептербанк», ЗАО «БТА Банк».

В среднем ОАО «Банковский процессинговый центр» проводит профилактические работы 2-3 раза в месяц. В прошлый раз это происходило ночью 26 мая.