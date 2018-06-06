В Березе BMW вылетел в кювет и несколько раз опрокинулся: 18-летний водитель в реанимации

Молодой водитель получил серьезные травмы в аварии, которая произошла 7 июня, около 04.00, в городе Березе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 18-летний водитель BMW ехал по улице Красноармейской в направлении деревни Малеч. На закруглении дороги влево он не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель BMW получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.





— На место аварии скорая не выбывала. Пострадавшего водителя доставил в приемный покой 32-летний односельчанин, который проезжал мимо на личном авто и заметил ДТП, — рассказали в ГАИ.

Известно, что водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Водительское удостоверение он получил менее двух месяцев назад — 14 апреля 2018 года. До этого несколько раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе езду без прав.