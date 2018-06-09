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Краснокрылый дельтаплан. Кто и почему сейчас летает над Слуцком
10.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В эти дни выходные тысячи горожан обратили внимание на краснокрылый дельтаплан, появляющийся над небом Слуцка. «Кур'ер» узнал, откуда он взлетает, почему кружит над городом и кто им управляет.
Олег, хозяин летающей машины прибыл в Слуцк из Баранович — погостить и обменяться опытом с местными «лётчиками».
Дельтаплан взлетает с поля в районе 11-го городка — за леском. В течение вчерашнего и сегодняшнего дней к «аэродрому» подтягиваются десятки любопытствующих случчан.
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