В Дзержинском городском доме культуры открылась комната досуга.
В Дзержинском городском доме культуры открылась услуга − «Комната досуга».
Работа с 16.00 до 17.30.
Информация по телефонам: 8 (01716) 5-54-59, 6-57-93, 9-39-44.
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Комната досуга в ГДК
12.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска
В Дзержинском городском доме культуры открылась комната досуга.
В Дзержинском городском доме культуры открылась услуга − «Комната досуга».
Работа с 16.00 до 17.30.
Информация по телефонам: 8 (01716) 5-54-59, 6-57-93, 9-39-44.
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В Дзержинском городском доме культуры открылась комната досуга.
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