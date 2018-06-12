Рабочий из Орши пролил на себя 20 литров серной кислоты

У мужчины обожжено около 5% тела, но его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошёл на складе одного из предприятий. У двадцатилитровой ёмкости с кислотой оторвалось дно в тот момент, когда рабочий её поднимал. Опасная жидкость обожгла мужчине ноги. Его срочно доставили в больницу, где медики оказали пострадавшему первую помощь.

Сейчас по факту случившегося назначена проверка. Взято под контроль соблюдение техники безопасности на предприятии.