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Рабочий из Орши пролил на себя 20 литров серной кислоты
У мужчины обожжено около 5% тела, но его жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошёл на складе одного из предприятий. У двадцатилитровой ёмкости с кислотой оторвалось дно в тот момент, когда рабочий её поднимал. Опасная жидкость обожгла мужчине ноги. Его срочно доставили в больницу, где медики оказали пострадавшему первую помощь.
Сейчас по факту случившегося назначена проверка. Взято под контроль соблюдение техники безопасности на предприятии.
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У мужчины обожжено около 5% тела, но его жизни ничего не угрожает.
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