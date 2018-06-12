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Смех над морковью. Как Казахстан переходит на латиницу

13.06.2018 11:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Смех над морковью. Как Казахстан переходит на латиницу
В Узбекистане после перехода на латиницу выросло поколение без книг, теперь это же грозит Казахстану. Так что вскоре всё будет как в названии ресторана и магазина на фото... © / Георгий Зотов / АиФ

Согласно указу президента Нурсултана Назарбаева, к 2025 году граждане Казахстана постепенно перейдут с кириллицы (введённой в 1940-м, ещё при Сталине) на латинские буквы. С 2022-го планируется перевод на новую азбуку начальных классов, потом - высшего образования, печать книг, газет и всё остальное.

Пессимисты среди казахов считают: Казахстан тем самым отдаляется от стран СНГ, оптимисты  уверены, что так государство станет ближе к богатой Европе. Стоит переехать границу Казахстана из Киргизии - и замечаешь, как некоторые бизнесмены успели подсуетиться. Меня встречает гордая надпись Avtorynok, а в Алматы жители смеются, фотографируя новые таблички ресторанов и магазинов - Saebiz (морковь), Cicek (цветок) и PeiZdes («Пей здесь»). Это ещё что - в первоначальном варианте нового казахского предполагались апострофы, и тогда бедный Пушкин читался бы как Pyʼsʼkiʼn. После впадения казахских учителей в состояние ужаса такое написание отменили. Но есть мнение, что с переходом на латиницу проблемы в Казахстане, сотрясшие 25 лет назад Узбекистан, только начинаются.

Смех над морковью. Как Казахстан переходит на латиницу
Фото: АиФ / Георгий Зотов

 «Айфонов не дадут

- Я, честно говоря, не понимаю, зачем это вообще надо? - пожимает плечами учитель литературы Алтынбек Санжаров из Алматы. - 27 лет после распада СССР использовали кириллицу, всё было нормально. И вдруг берём, в период падения цен на нефть (основной источник иностранной валюты для Казахстана. - Авт.) просыпаемся и решаем - о, отлично, с сегодняшнего дня будем как в Турции и Европе. Реформа стоит огромных денег - скажем, в Азербайджане переход на латиницу обошёлся в 3 миллиарда долларов на 8 миллионов населения - сколько же будет здесь, ведь в Казахстане живёт 18 миллионов человек? Более того - я скажу, что русский алфавит лучше отображает смысл казахского языка: у нас есть три различных варианта буквы У, обозначающей разные звуки. Всего в прежнем казахском алфавите 42 буквы, а в латинском будет только 32. Ничего, кроме хаоса и траты огромных средств, не получится. В соседнем Узбекистане подобная попытка с треском провалилась. 

Смех над морковью. Как Казахстан переходит на латиницу Чернильный дракон. Зачем в странах СНГ кириллицу меняют на латиницу?
Поспорить трудно - будучи в Узбекистане в декабре прошлого года, я сам наблюдал: переход на латиницу в большинстве своём не состоялся. Уличная реклама зачастую на кириллице, на ней же - объявления, газеты (даже ярых узбекских националистов, ратующих как раз за латинский алфавит), меню в кафе. Местные чиновники совсем не подумали о сумме, в которую обойдётся подобное новшество. Оказалось, банальные учебники напечатать на латинице можно, а вот книги школьной программы, включая произведения и узбекских, и русских, и европейских писателей, - нет. Ибо перевести содержимое библиотек на «алфавит Европы» будет стоить целое состояние. В результате в Узбекистане выросло целое поколение, не читавшее в жизни своей вообще никаких книг, - и конечно, это отражается на интеллектуальном уровне молодёжи. Но главная причина - разрыв поколений. «Это катастрофа. Я не представляю, как моя мать станет писать на латинице», - возмущается студент Султан Мухтаров (имя изменено. - Авт.) из Атырау. - Она бухгалтер, ей сорок пять лет, переучиваться очень сложно и долго. Правительство объясняет: «Казахстан благодаря латинице подойдёт ближе к Европе», - ну так Европа нам просто так за это решение мешок айфонов не подарит и не полезет обниматься. Зато казахи постарше, а особенно пенсионеры, клянут этот алфавит последними словами».

Смех над морковью. Как Казахстан переходит на латиницу
Фото: АиФ / Георгий Зотов

 «Русский не ущемляют»

- Я удивляюсь - отчего отдель­ные люди так разволновались? - улыбается главный редактор службы новостей «Русское радио Азия» Кенже Жуманулы. - Почему-то принялись говорить - мол, тут проявляется ущемление прав русского языка. Ничего подобного! Русский язык в Казахстане был и будет, мои дети иногда больше разговаривают по-русски, чем по-казахски. Это иначе и невозможно при наличии более чем половины населения, владеющего русским языком. Будет стоить дорого? Пусть лучше деньги потратят на полезное дело, чем они исчезнут неизвестно куда. Лично я считаю латиницу удобнее - скажем, я читаю турецкие газеты, и такой алфавит усваивается лучше. Мы же не русский переводим, а свой язык, верно? Это сильнее инте­грирует Казахстан с остальным миром, способствует изучению английского школьниками. И да, я вполне отдаю себе отчёт, глядя на Узбекистан, - может и не получиться. Хотя надеюсь на положительный результат: попробовать стоит.

Будут ли иероглифы?

Смех над морковью. Как Казахстан переходит на латиницу В Казахстане утвержден новый алфавит на основе латиницы
Тем не менее недовольных полно - именно среди казахов. Аргументы в поддержку изменений кажутся им слабыми и недостаточными: почти 80 лет жили с одним алфавитом (весьма удобным), а теперь вдруг неясно с чего меняем. Однако жители Казахстана яростно отрицают, что это нацелено против русских - в том числе и сами русские. «Я не чувствую никаких проблем, - рассказывает 52-летний бизнесмен Валерий Каргопольский. - Посмотрите, сколько смешанных компаний! Ребята и девушки по улицам гуляют, в кафе сидят, в одной группе и русские, и казахи. Зайдёшь в магазин - всегда обращаются на русском. Это, конечно, не Латвия с Эстонией. Казахстан не сбежит от России: тут много русской культуры, русских песен, экономика связана: взгляните на обменники, везде рубли берут. Но признаю - подобный указ вызывает удивление, ведь потребности в нём нет». Только на переучивание 192 000 учителей Казахстан потратит (на наши деньги) 2 млрд рублей, а на печать учебников - ещё 350 млн. Все опрошенные мной утверждали, что этих средств не хватит. «Казахская коррупция по уровню значительно выше, чем в России, - заверяет Наталья, работник книжного магазина. - Чиновникам выделят финансы, они их благополучно растащат. К сожалению, здесь кражи из казны не редкость. Как там в старой поговорке… гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

Казахстан - дружественное нам государство, и, откровенно говоря, это его внутреннее дело - на чём строить алфавит казахского языка: хоть на иероглифах или арабской вязи. Во время командировки меня часто спрашивали - а как к этому относится Россия? Я честно сообщал - никак, это ваше решение, России тут всё равно. Президент страны Нурсултан Назарбаев правильно сказал по поводу якобы отстранения Казахстана от РФ : «Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет». И всё же большинство казахов в беседах со мной соглашались - это способ подчеркнуть свою национальную идентичность, сблизиться с Западом и Турцией. Правда, остаётся миллион вопросов - зачем сейчас, зачем выбрасывать кучу денег и пройдёт ли всё удачно - особенно после провала «латинской реформы» в соседнем Узбекистане? Слышится шквал критики со стороны лингвистов и учителей, высказываются опасения, что русская культура в Казах­стане угаснет. Надеюсь, этого не случится. 

И полагаю (даже уверен), мест­ные чиновники действительно не желают разрыва с Россией. Ведь в этом случае в Казахстане, учитывая влияние огромного соседа - полуторамиллиардного Китая, и правда в итоге начнут писать иероглифами. А этого-то тут точно никто не хочет.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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