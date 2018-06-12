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За коррупцию осудили ректора сельхозакадемии в Горках

13.06.2018 18:52 — Разное | UDF  
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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
12 июня судом Дрибинского района Могилевской области постановлен приговор по уголовному делу по обвинению ректора Белорусской государственной сельхозакадемии за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Ректор признан виновным в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 300 базовых величин (7 350 рублей) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Исполнение назначенного основного наказания в виде лишения свободы отсрочено на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

За коррупцию осудили ректора сельхозакадемии в Горках

Фото: gorkiv.by

Речь идет о ныне действующем ректоре главного сельскохозяйственного вуза страны — докторе сельскохозяйственных наук, профессоре Саскевиче Павле Александровиче. Главой вуза он был назначен 17 марта 2014 года.

Во время следствия он был отстранен от должности, но не уволен. Его обязанности во время отсутствия исполняет первый проректор Андрей Колмыков.

На своем посту ректор формально будет находиться до вступления приговора в законную силу — затем, напомним, на 5 лет лишится права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и будет уволен.

Это не первое коррупционное дело в сельхозакадемии. В декабре 2016 года за взятки на общую сумму около 300 долларов к 4,5 года лишения свободы приговорили завкафедрой БГСХА. В апреле 2015 года за взяточничество осудили доцента и заведующего лабораторией сельхозакадемии. Им дали 5,5 года и 3,5 года соответственно за то, что в 2014 году они брали деньги у заочников за сдачу сессий — 50 долларов в эквиваленте. В декабре 2017-го осудили за взятки бывшую старшую преподавательницу кафедры белорусского и русского языков сельхозакадемии в Горках — она получила три года колонии общего режима.

 
 
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Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
 
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