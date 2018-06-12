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Ультраправая голландская партия организует конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

13.06.2018 19:26 — Разное | Партизан  
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В Нидерландах радикальная «Партия свободы» объявила о проведении в своём офисе конкурса карикатур на пророка Мухаммеда.


Офис расположен в здании парламента, который находится под надёжной охраной. Про свои намерения партия уведомила голландское Агентство по борьбе с терроризмом и получила от этого ведомства одобрение, передает телеканал ОНТ. Напомним, ранее карикатуры на центральную фигуру ислама неоднократно вызывали шквал возмущения со стороны мусульман. В том числе террористов, которые одним только возмущением не ограничивались.

 В 2005 году публикация шутливого изображения пророка Мухаммеда датской газетой привела к огромной волне протестов по всему миру, а в 2015 исламисты убили 12 человек в редакции французского сатирического издания «Charlie Hebdo» за ту же «провинность

 
 
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В Нидерландах радикальная «Партия свободы» объявила о проведении в своём офисе конкурса карикатур на пророка Мухаммеда.
 
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