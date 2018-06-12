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Контактная группа Украине обсудила восстановление связи вдоль линии соприкосновения и обмен пленными
О ситуации в Украине вновь говорили сегодня в Минске. Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке страны обсудила вопросы восстановления связи вдоль линии соприкосновения и обмена пленными.
Минск – это не только площадка для переговоров. Не первый год наша страна оказывает помощь конфликтным регионам. Очередной
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Контактная группа Украине обсудила восстановление связи вдоль линии соприкосновения и обмен пленными
О ситуации в Украине вновь говорили сегодня в Минске.
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