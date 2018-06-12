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Беларусь и Россия хотят восстановить товарооборот в 40 млрд долларов

13.06.2018 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия намерены восстановить товарооборот в 40 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление прозвучало сегодня, 13 июня, на заседании Совета министров Союзного государства, которое прошло в Москве.

Беларусь и Россия хотят восстановить товарооборот в 40 млрд долларов

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран сейчас на подъеме. В 2017 году товарооборот вырос на 23,5 %. Тем не менее, задачи амбициозные. Цифра в 40 миллиардов, как уверены партнеры, будет достигнута при условии построения общего рынка, устранения действующих барьеров и ограничений, а также создания союзного продукта и его совместного продвижения на рынки третьих стран.

Беларусь и Россия хотят восстановить товарооборот в 40 млрд долларов

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
В поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельскохозяйственной продукции, а также участие белорусских предприятий, осуществляющих производство и сборку техники в Российской Федерации, госзакупок и программ субсидирования. Поэтому наша общая задача – найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции.

«Наши связи имеют традиционный, довольно значительный региональный охват». Медведев на встрече с Кобяковым в Москве

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия намерены восстановить товарооборот в 40 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление...
 
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