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В квартире директора "БелаПАН" проводят обыск
14.06.2018 12:03 — Разное | Ежедневник
В квартире руководителя «БелаПАН» Алеся Липая проводится обыск, сообщает белорусская ассоциация журналистов.
Следственные действия проводит Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.
О каких-то обвинениях в адрес руководителя информационного агентства не сообщается. В квартиру никого из коллег не пускают, а телефон Алеся Липая выключен.
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В квартире руководителя «БелаПАН» Алеся Липая проводится обыск, сообщает белорусская ассоциация журналистов.
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