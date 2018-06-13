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Благотворительный караван Маркет состоится 16 го июня в Бресте
14.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Благотворительный караван Маркет состоится 16 го июня с 12.00-18.00, в поддержку Дарье Сержан.
В 16.00 сотоится флешмоб!Будем рады если Вы будете вместе с нами и поможете привлечь внимание жителей Бреста!
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Благотворительный караван Маркет состоится 16 го июня с 12.00-18.00, в поддержку Дарье Сержан. В 16.00 сотоится флешмоб!Будем рады если Вы будете вместе с нами и поможете...
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