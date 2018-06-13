ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧМ-2018: футбол как политика/ Инфляция обновила минимум

14.06.2018 20:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Футбол как политика

Лужники. Россия – Саудовская Аравия. Счет 5:0. Первый матч чемпионата мира по футболу ушел в историю. Не будем разбирать игру. Вероятно, кто-то из вас больше смыслит в футболе. В конце концов, это привилегия специалистов. Предлагаем взглянуть на чемпионат как на часть большой политики. Неспроста ведь на подобные мероприятия приглашают даже глав иностранных государств. Сегодня в церемонии открытия чемпионата по приглашению российского президента участвовали Александр Лукашенко и руководители ряда других стран.

Многие лидеры любят убеждать нас, что спорт – вне политики. Президент Путин повторил этот тезис и сейчас, на конгрессе ФИФА, накануне открытия чемпионата. Они хотят, чтобы люди так думали. На самом деле все понимают огромную политическую миссию спорта, поэтому и стараются выиграть конкурс на проведение больших международных турниров. Здорово, когда команда страны-хозяйки побеждает или хотя бы становится призером. Не случится – да, обидно, но не трагедия. Все-таки от проведения чемпионата казна получит немалую финансовую выгоду, что, конечно, важно. Но главное – мир увидит большие возможности государства и его достижения, может, не столько в спорте, сколько в экономике, социальном развитии. Для этого есть телевидение (на ЧМ-2018 права на трансляцию получили 54 телекомпании из 31 страны), другие СМИ, спортсмены и болельщики. Заработать денег и представить свою страну в выгодном свете – и есть элемент большой политики. И спорт здесь – далеко не лишнее звено.

Футбол – футболом, но для престижа нужен яркий праздник. И он состоялся накануне первого матча. Что и говорить, Россия умеет делать зрелища. Поднявшийся в небо Москвы олимпийский мишка до сих пор летает в памяти старших поколений. Нынешнее шоу, конечно же, было скромнее грандиозной трехчасовой церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. Но на то она и Олимпиада – главное спортивное событие, придуманное человечеством.

Инфляция снижает обороты

Если кто-то переживает, что счет на его карточке не соизмерим с ценами на продукты, которыми он кормит свою семью, успокоить его может информация об инфляционных процессах в нашей стране. Ее периодически озвучивают правительственные чиновники, финансовые аналитики, Национальный банк. Нам сообщали, например, что по итогам 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги вырос всего на 4,6 процента. Это был самый низкий годовой показатель за всю суверенную историю Беларуси. Уровень инфляции оказался ниже прогноза почти в 2 раза. А в правительстве, между прочим, еще год назад рассчитывали на 9 процентов. Но это уже в прошлом. В нынешнем году обстановка на потребительском рынке (читай: цены в магазинах, на базаре и прочих местах организации торговли и услуг) тоже более-менее стабильная. В середине весны Александр Лукашенко, находясь на Гомельщине, заявил, что «оснований для роста цен у нас нет». Тогда же он поставил задачу к концу пятилетки снизить инфляцию до 3-4 процентов. Видать по всему, пока получается. Тем более, цены у нас контролируют и МАРТ, и ФПБ. В мае относительно апреля уровень цен снизился на 0,3 процента. Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился более чем в четыре раза. По мнению Нацбанка, это произошло за счет замедления роста цен на яблоки, огурцы, помидоры и другую продукцию садов и огородов. А еще бананы. Помните, как шокировала нас цена этой экзотики в феврале-марте? Тогда они подорожали более чем на 30 процентов. Теперь вот цена снизилась.

Если возвращаться в целом к уровню цен в торговле, то за цифрами на ценниках бдительно следят разве что пенсионеры. Для них разница в 10-20 копеек имеет значение. Основная же масса покупателей мелких колебаний не замечает. Исключение составляют, пожалуй, систематические – по копейке – повышения цен на бензин, а также различные тарифы. Стоимость топлива, как обещают, будет расти и дальше. Тут уж радостных новостей от правительства ожидать не приходится никому – ни старикам, ни молодежи.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Стрит-фуд по-белорусски: чем и где кормят

2. Самая красивая болельщица чемпионата мира живет в Бельгии: фотофакт

В.Д.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ЧМ-2018: Сборная России обыграла Саудовскую Аравию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика