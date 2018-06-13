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Офисный планктон заменит приложение в смартфоне

14.06.2018 21:07 — Разное | Партизан  
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Матюшевский рассказал об IT-будущем. Палата представителей в ходе сессии 14 июня приняла к сведению Декрет Президента от 21 декабря 2017 года №8 «О развитии цифровой экономики».

Офисный планктон заменит приложение в смартфоне

Успех страны зависит от того, как она продает цифровой продукт. В нынешнем году имеется существенный результат практической реализации декрета. Рост объемов производства Парка высоких технологий в первом квартале 2018-го вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также наблюдается беспрецедентный бурный рост числа его резидентов. Это исторический рекорд. Такую информацию сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, представляя документ в парламенте.

Экспортная выручка Парка высоких технологий в 2017-м составила 1 млрд 300 млн рублей.

— Новые резиденты парка — это самый передовой край современного IT. В декрет поверили молодые команды. Если такие темпы сохранятся, то в текущем году в парк придет больше компаний, чем за все 12 лет его существования. Первые пять месяцев действия декрета — самый лучший аргумент в пользу его принятия, — подчеркнул Василий Матюшевский.

Декрет продлевает специальный правовой режим Парка высоких технологий, условия работы для резидентов сохраняются до 1 января 2049 года.

— Существует одно распространенное заблуждение. Когда говорят о Парке высоких технологий, то любят вспоминать налоговые льготы и делают неверный вывод, что программисты якобы платят мало налогов. На самом деле ситуация ровно противоположная. Программист в абсолютном выражении платит в несколько раз больше налогов, чем среднестатистический белорусский гражданин, — считает первый вице-премьер.

Цифровой декрет можно назвать революционным. Это не отдельный правовой акт в IT-сфере, а одним из первых шагов по встраиванию нашей республики в новую глобальную модель мира.

Цифровизация экономики несет с собой множество изменений.

— Уже в ближайшее десятилетие мы увидим массовое исчезновение привычных профессий, например, продавцов магазинов и водителей автомобилей. Речь также идет об автоматизации рутинных интеллектуальных операций. Если вчера банки были одними из крупнейших работодателей, то завтра банк окончательно станет мобильным приложением в нашем смартфоне. То же самое можно сказать об огромной армии служащих, — отметил первый заместитель премьер-министра.

Уже сегодня компьютер способен самостоятельно обрабатывать медицинские тесты, анализировать контракты и юридические соглашения, выполнять роль диспетчеров и принимать бизнес-решения. По сути единственные области, где компьютер пока не может составить конкуренцию, —творчество и предпринимательство.


Через 10—15 лет скорее всего не будет смысла владеть машиной. Любую марку можно будет взять в аренду. То же самое практически касается всех товаров от трактора до недвижимости. Важно то, что привычная нам индустриальная экономика на наших глазах уходит в прошлое. Очевидно, что для нашей страны пришло время искать новые точки роста. Именно поэтому цифровой декрет — это не просто дань моде. Это один из первых шагов по поиску новой экономической модели Беларуси, — уверен Василий Матюшевский.


 
 
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Матюшевский рассказал об IT-будущем. Палата представителей в ходе сессии 14 июня приняла к сведению Декрет Президента от 21 декабря 2017 года №8 «О развитии цифровой...
 
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