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Водитель грузовика приговорен к 6 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими под Солигорском

17.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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8 июня 2018 20:01 2823

Водитель грузовика приговорен к 6 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими под Солигорском

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

Водитель грузовика приговорен к 6 годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими под Солигорском, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда. 

Водитель грузовика приговорен к 6 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими под Солигорском

Суд Солигорского района признал мужчину виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях поселения. По решению суда, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В пользу потерпевших с гражданского ответчика ООО «Невея-трейд» будет взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме Br30 тыс. каждому.

Водитель грузовика приговорен к 6 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими под Солигорском
Водитель грузовика приговорен к 6 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими под Солигорском

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Водитель грузовика приговорен к 6 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими под Солигорском
Водитель грузовика приговорен к 6 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими под Солигорском

НАПОМИНАЕМ: Авария с участием грузовика и легковушки произошла вечером 1 февраля на автодороге Р55 Бобруйск — Глуск — Любань. Обвинение было предъявлено 25-летнему жителю Гомеля, который находился за рулем грузового автомобиля MAN. Следователи установили, что грузовик ехал в сторону Минска в пределах населенного пункта д.Радково со скоростью около 83 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. При приближении к перекрестку с автодорогой Н9638 Радково — Солигорск водитель имел возможность заблаговременно видеть красный сигнал светофора, но не остановился. Он продолжил движение и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который ехал на зеленый свет в сторону Солигорска. В результате 20-летний водитель легковушки и его 49-летний отец погибли на месте.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта БЕЛТА.

©Информационный отдел
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Теги: Новости, Гомель
 
 
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